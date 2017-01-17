Заключенный выиграл дело против властей Литвы из-за ограничения интернета

ВИЛЬНЮС, 17 янв — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге объявил во вторник, что Литва нарушила права заключенного гражданина республики, находящегося в исправительной колонии Правенишкес, на основании того, что ему было запрещено пользоваться интернетом в целях поиска учебы в удаленном режиме.

Заключенный исправительной колонии Правенишкес Хенрикас Янковскис обратился в Страсбургский суд по правам человека после того, как литовские судебные инстанции подтвердили, что администрация колонии отказалась дать возможность осужденному воспользоваться интернетом. Заключенный утверждал, что он хотел найти в интернете информацию об учебе в удаленном режиме.

"Литва нарушила права заключенного, находящегося в исправительной колонии… Ему было запрещено пользоваться интернетом в целях поиска учебы", — говорится в решении суда.

В ЕСПЧ отметили, что "инспекторы Литвы даже не рассматривали возможность предоставить заключенному ограниченный или контролируемый подход к конкретной странице административного ведомства государства, которая вряд ли могла представлять угрозу безопасности".

Судебная коллегия ЕСПЧ объявила, что "подобные решения нарушают Европейскую конвенцию по защите прав человека, так как подход к интернету является правом человека". Суд отказал также в просьбе заключенного присудить ему 30 тысяч евро ущерба – судьи решили, что в данном случае достаточно констатации нарушения.