Додон заявил, что пока никто в Молдавии не рискнет признать Крым российским

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Никто в Молдавии сейчас не пойдет на официальное признание Крыма российским, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

"Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему", — сказал Додон на пресс-конференции в Москве.

По его словам, в Молдове сейчас никто не пойдет на риск официального признания Крыма. Молдавский лидер также отметил, что Кишинев не будет возводить "железный занавес" с Евросоюзом, но нельзя выстраивать отношения на антироссийской риторике.

Ранее Додон заявлял, что Крым де-факто — это территория России, однако властям Молдавии следует осторожно подходить к вопросу его возможного признания.

Во вторник Додон провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы торговли, мигрантов и Приднестровье.