Карасин и Абашидзе обсудили вопросы российско-грузинских отношений

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин обсудил со спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе текущие вопросы отношений между двумя странами, сообщили во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Семнадцатого января состоялся телефонный разговор статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел России Григория Карасина со специальным представителем Премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В ходе встречи, как отмечается, стороны обсудили "некоторые вопросы двусторонних отношений". "Намечена повестка дня очередной встречи в рамках неформального диалога о путях нормализации российско-грузинских связей, которая состоится в Праге в начале февраля", — отметили в МИД РФ.

В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.

На данный момент между Россией и Грузией диалог поддерживается в рамках женевских дискуссий и регулярных встреч представителя грузинского премьера по связям с РФ Зураба Абашидзе и заместителя главы МИД РФ Григория Карасина, проходящих в Праге.