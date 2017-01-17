Додон: Кишинев не хочет строить отношения с ЕС на антироссийской риторике

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Кишинев не будет ставить "железный занавес" с Евросоюзом, но строить отношения на антироссийской риторике нельзя, заявил во вторник президент Молдавии Игорь Додон.

"Перекосы во внешней политике создавали те проблемы с которыми мы сталкиваемся сейчас, последние 7-8 лет у нас был бы проевропейский крен. Мы не против ЕС, у нас общие границы, но нельзя строить отношения на антироссийской риторике",- сказал Додон на пресс-конференции в Москве в ходе первого официального визита в РФ.

При этом он подчеркнул, что Кишинев "не собирается строить железный занавес" с ЕС.

Молдавия в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом ухудшились отношения между Москвой и Кишиневом. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.