Американское телешоу прервалось "эфиром RT" и песней Эдуарда Хиля

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Авторы американского шоу The Late Show на телеканале CBS спародировали недавний технический сбой на канале C-SPAN, эфир которого прервался передачей RT.

Об этом инциденте рассуждал ведущий The Late Show Стивен Кольбер. Его монолог был неожиданно прерван якобы "трансляцией RT" с песней Эдуарда Хиля.

"Непонятно, как это произошло, но многие опасаются, что это была атака хакеров. К счастью, меня заверили, что сигнал CBS защищен и Россия никак не сможет…" – на этих словах Кольбера в эфире появилась песня Хиля.

Ранее 12 января американский телеканал C-SPAN вместо прямого включения из конгресса десять минут транслировал передачу RT. Представители канала заявили, что причиной сбоя стала ошибка маршрутизации, а не хакерская атака.

Here's the moment Russia Today took over the C-SPAN1 feed. Unclear what happened. RT aired for about ten minutes before C-SPAN1 came back. pic.twitter.com/mhWVgCoFxF — Timothy Burke (@bubbaprog) January 12, 2017

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