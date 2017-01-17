В ДНР намерены потратить почти половину бюджета в I квартале на соцвыплаты

ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики намерены потратить на соцвыплаты почти половину бюджета ДНР в первом квартале 2017 года, сообщила РИА Новости во вторник министр финансов республики Екатерина Матющенко.

"На первый квартал 2017 года наибольшую часть расходов бюджета — почти половину — составляют социальные выплаты. На содержание бюджетных учреждений, выплаты зарплат работникам образования, здравоохранения, культуры и спорта в городах и районах выделена еще почти четверть расходных средств", — отметила Матющенко.

По ее словам, бюджет в 2017 году, как и в предыдущем, будет приниматься поквартально.

"Кроме того, в бюджет заложены средства для финансирования силовых структур, прокуратуры, органов судебной власти, выполнение работ по исполнению проектов ликвидации шахт, а также на нужды сельского хозяйства", — добавила министр финансов ДНР.

Сколько именно денег будет выделено на выплату соцпособий и содержание бюджетных организаций, в Минфине не уточняют.