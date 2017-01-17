Путин: Россия может выступить гарантом решения приднестровского вопроса

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия может выступить гарантом при решении приднестровского вопроса, если стороны найдут необходимый компромисс, заявил президент РФ Владимир Путин.
По мнению российского лидера, недавняя поездка президента Молдовы Игоря Додона в Приднестровье является демонстрацией желания восстановить отношения и территориальную целостность страны, а также знаком уважения к жителям Приднестровья.
"Думаю, что это создаст очень хорошие условия для начала таких конструктивных серьезных переговоров по приднестровскому урегулированию", — сказал Путин на пресс-конференции по итогами российско-молдавских переговоров.
Он напомнил, что урегулирование приднестровского вопроса было близко в 2003 году, но тогда план не удалось реализовать.
"Я очень рассчитываю на то, что мы сможем вернуться к этому вопросу. Вернуться не на словах, а на деле. И с учетом интересов всех людей, которые проживают на этой территории, найти компромисс. Если такой компромисс, а он может быть найден тоже только между самой Молдовой и Приднестровьем, будет найден, то мы, безусловно, будем выступать гарантом исполнения всех достигнутых договоренностей", — заявил Путин.
Глава Молдавии отметил, что при активном участии партнеров из России удастся добиться решения проблем при приднестровском урегулировании.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.