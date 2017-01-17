Путин: Россия может выступить гарантом решения приднестровского вопроса

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия может выступить гарантом при решении приднестровского вопроса, если стороны найдут необходимый компромисс, заявил президент РФ Владимир Путин.

По мнению российского лидера, недавняя поездка президента Молдовы Игоря Додона в Приднестровье является демонстрацией желания восстановить отношения и территориальную целостность страны, а также знаком уважения к жителям Приднестровья.

"Думаю, что это создаст очень хорошие условия для начала таких конструктивных серьезных переговоров по приднестровскому урегулированию", — сказал Путин на пресс-конференции по итогами российско-молдавских переговоров.

Он напомнил, что урегулирование приднестровского вопроса было близко в 2003 году, но тогда план не удалось реализовать.

"Я очень рассчитываю на то, что мы сможем вернуться к этому вопросу. Вернуться не на словах, а на деле. И с учетом интересов всех людей, которые проживают на этой территории, найти компромисс. Если такой компромисс, а он может быть найден тоже только между самой Молдовой и Приднестровьем, будет найден, то мы, безусловно, будем выступать гарантом исполнения всех достигнутых договоренностей", — заявил Путин.

Глава Молдавии отметил, что при активном участии партнеров из России удастся добиться решения проблем при приднестровском урегулировании.

"Приднестровье — это часть республики Молдова. Впервые за последние девять лет я приехал с визитом на левый берег Приднестровья, и в начале этого года, в начале 2017 года, впервые за последние девять лет состоялась встреча на уровне руководителей правого и левого берега. После этого уже последовал конкретный результат: начала работу ОКК — объединенная контрольная комиссия. Я очень надеюсь, что при активном участии и наших стратегических партнеров из РФ, мы продвинемся в решении тех проблем, с которыми сталкиваются жители на обоих берегах Днестра. Мы выучили уроки и ошибки начала 2000-х годов в том, что касается решения приднестровской проблемы. Я уверен, что эти ошибки мы повторять не будем и будем двигаться вперед", — отметил Додон.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.