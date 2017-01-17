МИД РФ выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой вблизи Бишкека

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. МИД РФ выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой турецкого самолета вблизи Бишкека, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В связи с многочисленными жертвами среди киргизских граждан в результате крушения самолета турецкой авиакомпании вблизи Бишкека 16 января cтатс-секретарь – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин посетил 17 января посольство Киргизии в Москве для выражения соболезнований. Были высказаны слова искреннего сочувствия и поддержки братскому киргизскому народу и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — сообщили в МИД.

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. При этом были разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди. Опознаны тела 37 человек, погибших при крушении. Во вторник на всей территории Киргизии объявлен траур по погибшим.