Додон: Кишинев рассчитывает открыть новую страницу в отношениях с Москвой

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Кишинев рассчитывает открыть новую страницу отношений с Москвой, заявил во вторник президент Молдавии Игорь Додон.

"Я хочу, чтобы граждане РФ четко понимали и были уверены, что большинство граждан Республики Молдова, вне зависимости от деклараций некоторых политиков, хотят дружить с Российской Федерацией. Мы настроены на стратегическое партнерство с Россией, и я уверен, что с сегодняшнего дня, и в рамках этого визита мы это детально обсуждали, мы откроем новую страницу в двусторонних международных отношениях", — сказал Додон на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.