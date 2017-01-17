Большинство американцев считают, что хакеры не изменили исход выборов в США

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Более половины американцев считают, что на исход президентских выборов в США не повлияла публикация информации, добытой посредством хакерских атак на сервера Демократической партии, свидетельствуют результаты опроса CNN/ORC.

Около 58% респондентов заявили, что исход выборов остался бы таким же вне зависимости от публикации добытой информации. Примерно 40% опрошенных верят, что опубликованная информация была достаточно весомой для того, чтобы повлиять на результат выборов. 2% воздержались от ответа.

Почти две трети американцев (65%) считают что, если сведения о якобы попытках Москвы повлиять на выборы в США подтвердятся, то США столкнулись с серьезной проблемой или кризисом.

Примерно 56% опрошенных заявили, что несмотря на сложившуюся ситуацию, США должны скорее продолжать прикладывать усилия к улучшению отношений с Россией, а не вводить жесткие экономические санкции и предпринимать дипломатические шаги против России.

По поводу заключения американских разведывательных служб относительно причастности России к хакерским атакам мнения опрошенных разделились. Около 43% высказались за то, что выводы разведки, скорее всего или весьма вероятно, являются верными. Еще 32% сказали, что это вероятно. Почти четверть (24%) респондентов заявила, что выводы разведки вряд ли верны. Согласие с выводами разведывательных служб высказали 74% демократов и 17% республиканцев.

Ранее США неоднократно обвиняли Россию в кибеатаках на сервера Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах 8 ноября. При этом ФБР с этим не согласилось. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Комментируя заявления кандидата от демократов Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".

Кроме того, Песков ранее заявил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся в распоряжении России "компрометирующей информации" относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь". По словам Пескова, "у Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является ни чем иным, как абсолютным вымыслом", это "очевидная попытка навредить" отношениям России и США.