Большинство американцев считают, что хакеры не изменили исход выборов в США

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Более половины американцев считают, что на исход президентских выборов в США не повлияла публикация информации, добытой посредством хакерских атак на сервера Демократической партии, свидетельствуют результаты опроса CNN/ORC.
Около 58% респондентов заявили, что исход выборов остался бы таким же вне зависимости от публикации добытой информации. Примерно 40% опрошенных верят, что опубликованная информация была достаточно весомой для того, чтобы повлиять на результат выборов. 2% воздержались от ответа.
Почти две трети американцев (65%) считают что, если сведения о якобы попытках Москвы повлиять на выборы в США подтвердятся, то США столкнулись с серьезной проблемой или кризисом.
Примерно 56% опрошенных заявили, что несмотря на сложившуюся ситуацию, США должны скорее продолжать прикладывать усилия к улучшению отношений с Россией, а не вводить жесткие экономические санкции и предпринимать дипломатические шаги против России.
Ранее США неоднократно обвиняли Россию в кибеатаках на сервера Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах 8 ноября. При этом ФБР с этим не согласилось. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.
Комментируя заявления кандидата от демократов Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".