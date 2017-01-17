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В мире

Во все тяжкие: сможет ли Киев выиграть у России в Международном суде ООН

16:4917.01.2017
(обновлено: 18:33 17.01.2017)
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Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
© AP Photo/ Peter Dejong)

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В понедельник 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге, утверждая, что Россия нарушила две международные конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и по ликвидации расовой дискриминации.

Москва, по утверждению Киева, нарушает Конвенцию о противодействии финансированию терроризма "путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, совершившим ряд актов терроризма на территории Украины". Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации — участвуя "в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар".

По словам официального представителя МИД Украины Марьяны Беца, Киев "просит суд обязать Россию возместить причиненный ущерб, в том числе, выплаты надлежащей компенсации", размер которой истец определит позднее.

Первостепенной же задачей Украина видит "установление юридической ответственности России за ее противоправные международные деяния" — то есть, чтобы суд объявил, что Москва нарушает оба документа и потребовал от нее соблюдения обеих конвенций.

© РИА Новости. Артур Александров
Здание Международного суда ООН в Гааге

В сентябре 2016 года Киев уже обратился в Международный суд с иском по поводу нарушения Москвой Конвенции ООН по морскому праву. Его рассмотрение начнется в нынешнем году.

"Точка невозврата"

Международный суд ООН действует почти 70 лет — свое первое заседание он провел в Гааге 18 апреля 1946 года. Это межгосударственный гражданский суд — сторонами в рассматриваемых им делах могут быть только государства. Он не обладает уголовной юрисдикцией и не может судить физических лиц (например, военных преступников) — эта задача входит в компетенцию национальных судебных органов, специальных уголовных трибуналов, учрежденных ООН, а также Международного уголовного суда (МУС).

Таким образом, главной задачей для Украины действительно является не столько присуждение ему компенсации, сколько присвоение "противоправным международным деяниям" России статуса судебного решения. И именно эта цель Киева делает перспективу удовлетворения иска маловероятной, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

Здание Международного суда ООН в Гааге. Архив
© Fotolia/ PHB.cz
Международный суд ООН: история и функции
"Если суд пойдет навстречу Украине, то это повлечет очень серьезные последствия для международных отношений в целом. Признание судом юридической ответственности России за нарушение международных конвенций будет означать переход через некую "точку невозврата", что сделает невозможным для западных государств в дальнейшем изменить свою политику в отношении России, поскольку под ней будет лежать судебное решение", — говорит аналитик.

Кроме того, наступят и юридические последствия, предупреждает он. За признанием судом серьезных нарушений Россией международного права встанет вопрос об ответственности конкретных лиц, круг которых предстоит определить, что откроет Украине возможность обращаться в МУС или требовать создания специального трибунала.

Ни Россия, ни Украина не ратифицировали Римский статут, подтверждающий их участие в Международном уголовном суде, мало того, в ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выходе Москвы из юрисдикции МУС. Все это делает возможность международного уголовного преследования российских должностных лиц и бизнесменов юридически весьма неопределенной.

© AP Photo/ Mike Corder
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды

Наконец, Россия может не признать решение Международного суда, например, сочтя его политически мотивированным. В итоге оно окажется "подвешенным", и по статусу самого суда будет нанесен очень чувствительный удар, объясняет эксперт.

"Все эти возможные последствия удовлетворения Международным судом иска Украины к России — как политические, так и юридические — настолько серьезны, что перспектива принятия положительного решения по обращению Киева в Гаагу представляется весьма маловероятной", — говорит Дмитрий Данилов.

Доказательная база

Инициированный Украиной судебный процесс не имеет перспективы, прежде всего, потому, что его успех создаст прецедент, способный ощутимо пошатнуть существующий миропорядок, полагает вице-президент Международного общественного фонда "Экспериментальный творческий центр" Юрий Бялый.

Здание Международного суда ООН в Гааге
© AFP 2017/ ANP/Guus Schoonewille
Украина подала в Международный суд ООН иск против России

"Не говоря уже о том, что сами предъявляемые России Украиной претензии выглядят не слишком серьезно для Гааги, удовлетворение ее требований повлечет за собой целое цунами подобных исков с самых разных континентов в адрес очень авторитетных стран, причем, имеющих под собой гораздо более основательные доказательства", — говорит эксперт.

Главной причиной, по которой Киеву не стоит надеяться на поддержку Международного суда, Юрий Данилов называет недоказуемость заявленного иска.

"Украина не впервые выступает с обвинениями в адрес России, в том числе, и с теми, что содержатся в поданном ею иске. Но до сих пор Киевом не было представлено никаких доказательств этих обвинений, несмотря на все запросы с российской стороны. И нет никаких оснований полагать, что какие-то доказательства могут быть сейчас предъявлены суду", — говорит Дмитрий Данилов.

"Процесс в Гаагском суде по иску Украины против России если и начнется, то обещает быть долгим. Наверняка Россия заявит ряд встречных исков к Украине и не исключено, что сможет предъявить Киеву более весомые доказательства нарушения им международных соглашений. Исследование взаимных обвинений может занять очень длительное время", — предполагает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Неслучайный момент

Момент для обращения в Гаагу Киев выбрал крайне неудачный для себя, считает Владимир Евсеев. Скажем, год назад перспективы у этой судебной тяжбы могли быть совсем другие, нежели сейчас, полагает он.

Гаага. Официальная резиденция Международного суда ООН. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Шустов
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Россия готовится к правовой защите после подачи Украиной иска в суд ООН

"Прежняя администрация США, которая во всем поддерживала Киев, уходит. Появление на Украине отдельных представителей этой администрации никакой роли уже не играет. Украине надо готовиться к тому, что ей придется соглашаться с договоренностями, которые Россия и Соединенные Штаты могут достичь уже без нее. Безоглядная поддержка Киева, игнорирование всех его противозаконных действий — всё это остается в прошлом. А без "политического продавливания" такой процесс, мягко говоря, не обремененный доказательствами со стороны истца, выиграть невозможно", — говорит Владимир Евсеев.

© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден во время встречи в Киеве. 16 января 2017

Обращение Украины в Международный суд следует рассматривать не в юридической, а именно в политической плоскости, убежден Дмитрий Данилов. Момент обращения в суд, по его мнению, выбран не случайно.

"Украинское руководство не раз и не два говорило, что будет добиваться во всех международных инстанциях признания России виновной, требовать компенсаций, возбуждения уголовных дел, связанных с военными преступлениями. Сейчас, когда минские соглашения не выполняются, непонятно, как сложатся отношения с новой администрацией Соединенных Штатов, неясно, какой будет европейская политика, Киев отчаянно пытается предпринять какие-то заметные шаги, чтобы снова привлечь к себе внимание", — говорит аналитик.

По его мнению, Киев, обращаясь в суд, преследует две цели: во-первых, в надежде заручиться судебным подтверждением "противоправных международных деяний" России, во-вторых, в очередной раз напомнить о себе.

"Мне кажется, это инициируется с одной целью — для того, чтобы украинский вопрос пребывал на международной повестке дня, для того, чтобы он пребывал в новостных лентах, для того, чтобы о нас не забыли. Наверное, никаких других целей не может даже преследоваться, то есть для пиара, в первую очередь, чтобы Минюст мог бы чем-то заниматься на внешнем уровне", — цитирует РИА Новости Украина политолога Кирилла Молчанова.

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