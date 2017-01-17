Во все тяжкие: сможет ли Киев выиграть у России в Международном суде ООН

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В понедельник 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге, утверждая, что Россия нарушила две международные конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и по ликвидации расовой дискриминации.

Москва, по утверждению Киева, нарушает Конвенцию о противодействии финансированию терроризма "путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, совершившим ряд актов терроризма на территории Украины". Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации — участвуя "в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар".

По словам официального представителя МИД Украины Марьяны Беца, Киев "просит суд обязать Россию возместить причиненный ущерб, в том числе, выплаты надлежащей компенсации", размер которой истец определит позднее.

Первостепенной же задачей Украина видит "установление юридической ответственности России за ее противоправные международные деяния" — то есть, чтобы суд объявил, что Москва нарушает оба документа и потребовал от нее соблюдения обеих конвенций.

© РИА Новости. Артур Александров Здание Международного суда ООН в Гааге

В сентябре 2016 года Киев уже обратился в Международный суд с иском по поводу нарушения Москвой Конвенции ООН по морскому праву. Его рассмотрение начнется в нынешнем году.

"Точка невозврата"

Международный суд ООН действует почти 70 лет — свое первое заседание он провел в Гааге 18 апреля 1946 года. Это межгосударственный гражданский суд — сторонами в рассматриваемых им делах могут быть только государства. Он не обладает уголовной юрисдикцией и не может судить физических лиц (например, военных преступников) — эта задача входит в компетенцию национальных судебных органов, специальных уголовных трибуналов, учрежденных ООН, а также Международного уголовного суда (МУС).

Таким образом, главной задачей для Украины действительно является не столько присуждение ему компенсации, сколько присвоение "противоправным международным деяниям" России статуса судебного решения. И именно эта цель Киева делает перспективу удовлетворения иска маловероятной, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

"Если суд пойдет навстречу Украине, то это повлечет очень серьезные последствия для международных отношений в целом. Признание судом юридической ответственности России за нарушение международных конвенций будет означать переход через некую "точку невозврата", что сделает невозможным для западных государств в дальнейшем изменить свою политику в отношении России, поскольку под ней будет лежать судебное решение", — говорит аналитик.

Кроме того, наступят и юридические последствия, предупреждает он. За признанием судом серьезных нарушений Россией международного права встанет вопрос об ответственности конкретных лиц, круг которых предстоит определить, что откроет Украине возможность обращаться в МУС или требовать создания специального трибунала.

Ни Россия, ни Украина не ратифицировали Римский статут, подтверждающий их участие в Международном уголовном суде, мало того, в ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выходе Москвы из юрисдикции МУС. Все это делает возможность международного уголовного преследования российских должностных лиц и бизнесменов юридически весьма неопределенной.

© AP Photo/ Mike Corder Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды

Наконец, Россия может не признать решение Международного суда, например, сочтя его политически мотивированным. В итоге оно окажется "подвешенным", и по статусу самого суда будет нанесен очень чувствительный удар, объясняет эксперт.

"Все эти возможные последствия удовлетворения Международным судом иска Украины к России — как политические, так и юридические — настолько серьезны, что перспектива принятия положительного решения по обращению Киева в Гаагу представляется весьма маловероятной", — говорит Дмитрий Данилов.

Доказательная база

Инициированный Украиной судебный процесс не имеет перспективы, прежде всего, потому, что его успех создаст прецедент, способный ощутимо пошатнуть существующий миропорядок, полагает вице-президент Международного общественного фонда "Экспериментальный творческий центр" Юрий Бялый.

"Не говоря уже о том, что сами предъявляемые России Украиной претензии выглядят не слишком серьезно для Гааги, удовлетворение ее требований повлечет за собой целое цунами подобных исков с самых разных континентов в адрес очень авторитетных стран, причем, имеющих под собой гораздо более основательные доказательства", — говорит эксперт.

Главной причиной, по которой Киеву не стоит надеяться на поддержку Международного суда, Юрий Данилов называет недоказуемость заявленного иска.

"Украина не впервые выступает с обвинениями в адрес России, в том числе, и с теми, что содержатся в поданном ею иске. Но до сих пор Киевом не было представлено никаких доказательств этих обвинений, несмотря на все запросы с российской стороны. И нет никаких оснований полагать, что какие-то доказательства могут быть сейчас предъявлены суду", — говорит Дмитрий Данилов.

"Процесс в Гаагском суде по иску Украины против России если и начнется, то обещает быть долгим. Наверняка Россия заявит ряд встречных исков к Украине и не исключено, что сможет предъявить Киеву более весомые доказательства нарушения им международных соглашений. Исследование взаимных обвинений может занять очень длительное время", — предполагает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Неслучайный момент

Момент для обращения в Гаагу Киев выбрал крайне неудачный для себя, считает Владимир Евсеев. Скажем, год назад перспективы у этой судебной тяжбы могли быть совсем другие, нежели сейчас, полагает он.

"Прежняя администрация США, которая во всем поддерживала Киев, уходит. Появление на Украине отдельных представителей этой администрации никакой роли уже не играет. Украине надо готовиться к тому, что ей придется соглашаться с договоренностями, которые Россия и Соединенные Штаты могут достичь уже без нее. Безоглядная поддержка Киева, игнорирование всех его противозаконных действий — всё это остается в прошлом. А без "политического продавливания" такой процесс, мягко говоря, не обремененный доказательствами со стороны истца, выиграть невозможно", — говорит Владимир Евсеев.

© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины Перейти в фотобанк Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден во время встречи в Киеве. 16 января 2017

Обращение Украины в Международный суд следует рассматривать не в юридической, а именно в политической плоскости, убежден Дмитрий Данилов. Момент обращения в суд, по его мнению, выбран не случайно.

"Украинское руководство не раз и не два говорило, что будет добиваться во всех международных инстанциях признания России виновной, требовать компенсаций, возбуждения уголовных дел, связанных с военными преступлениями. Сейчас, когда минские соглашения не выполняются, непонятно, как сложатся отношения с новой администрацией Соединенных Штатов, неясно, какой будет европейская политика, Киев отчаянно пытается предпринять какие-то заметные шаги, чтобы снова привлечь к себе внимание", — говорит аналитик.

По его мнению, Киев, обращаясь в суд, преследует две цели: во-первых, в надежде заручиться судебным подтверждением "противоправных международных деяний" России, во-вторых, в очередной раз напомнить о себе.

"Мне кажется, это инициируется с одной целью — для того, чтобы украинский вопрос пребывал на международной повестке дня, для того, чтобы он пребывал в новостных лентах, для того, чтобы о нас не забыли. Наверное, никаких других целей не может даже преследоваться, то есть для пиара, в первую очередь, чтобы Минюст мог бы чем-то заниматься на внешнем уровне", — цитирует РИА Новости Украина политолога Кирилла Молчанова.