Порошенко заявил, что встретится с Трампом сразу после инаугурации

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу Блумберг, что договорился с избранным президентом США Дональдом Трампом о дате своего визита в Вашингтон, он состоится после инаугурации нового американского лидера.

"Я был одним из первых мировых лидеров, кому Трамп позвонил сразу после выборов… У нас была многообещающая беседа. Мы договорились о том, что сразу после инаугурации… Мы договорились о дате моего визита в Вашингтон, повестке дня – о том, как будут идти переговоры", — сказал Порошенко.

При этом точная дата названа не была. Инаугурация Трампа состоится в пятницу 20 января.

В понедельник Порошенко заявил, что Украина готова к сотрудничеству с администрацией Трампа и рассчитывает, что "украинский вопрос" останется в числе "первых приоритетов" Вашингтона.