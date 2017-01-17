Лидер немецкой оппозиции призвала создать союз с Россией и распустить НАТО

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Лидер парламентской фракции Левой партии ФРГ Сара Вагенкнехт поддержала избранного президента США Дональда Трампа, назвавшего НАТО устаревшей организацией.

"НАТО следует распустить и заменить коллективной системой безопасности, включающей в свой состав Россию", — сказала Вагенкнехт в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Кроме того, лидер немецкой оппозиции добавила, что замечания Трампа "беспощадно обличают ошибки и неудачи федерального правительства Германии".

Ранее в интервью европейским СМИ Трамп одобрил решение Великобритании о выходе из ЕС, подверг критике миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель, назвал НАТО важной, но "устаревшей" организацией и обрисовал перспективы улучшения отношений с Россией.