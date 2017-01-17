Лидер немецкой оппозиции призвала создать союз с Россией и распустить НАТО

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Лидер парламентской фракции Левой партии ФРГ Сара Вагенкнехт поддержала избранного президента США Дональда Трампа, назвавшего НАТО устаревшей организацией.
Кроме того, лидер немецкой оппозиции добавила, что замечания Трампа "беспощадно обличают ошибки и неудачи федерального правительства Германии".
Ранее в интервью европейским СМИ Трамп одобрил решение Великобритании о выходе из ЕС, подверг критике миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель, назвал НАТО важной, но "устаревшей" организацией и обрисовал перспективы улучшения отношений с Россией.