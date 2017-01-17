Украина потеряла миллиард долларов из-за ограничения Россией транзита

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Ограничение Россией транзита украинских товаров привело к потере Киевом более миллиарда долларов, рассказал заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань в интервью "Общественному радио".

По его словам, эта сумма составляет порядка двух процентов ВВП страны "Это прямые потери экспортеров, которые потеряли рынки. А еще это потери перевозчиков", — уточнил Довгань. Он охарактеризовал сложившуюся ситуацию, как "уникальный случай транзитной войны".

В связи с ужесточением российской стороной требований к транзиту товаров, Киев решил искать альтернативные маршруты доставки грузов в страны Азии. Так, планировалось использовать так называемый "Шелковый путь", который позволяет везти грузы в обход России. Однако из-за высоких тарифов этот маршрут пока не пользуется спросом.

Россия с начала 2016 года приостановила для Украины действие договора СНГ о зоне свободной торговли и ввела таможенные пошлины для защиты своего рынка от наплыва беспошлинных товаров из ЕС. Автомобильные грузоперевозки из Украины в Казахстан через Россию проходят только с территории Белоруссии и при условии наличия системы ГЛОНАСС.

Киев, в свою очередь, инициировала уже два спора против России в рамках Всемирной торговой организации, требуя снять ограничения на транзит украинских товаров.

Также Россия ввела в отношении Украины продуктовое эмбарго из-за поддержки Киевом антироссийских санкции. Возможные потери от эмбарго в 2016 году Киев оценил в 900 миллионов долларов.