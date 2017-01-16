Олланд и Меркель обсудили с Порошенко реализацию минских соглашений

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (46)

ПАРИЖ, 16 янв — РИА Новости. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник обсудили с украинским лидером Петром Порошенко ход реализации минских соглашений, сообщает Елисейский дворец.

"Президент республики призвал к реальному соблюдению режима прекращения огня, принципы которого были согласованы 24 декабря. Он также заверил президента Порошенко в готовности Франции наряду с Германией продолжать усилия, необходимые для реализации всего пакета минских соглашений", — говорится в коммюнике.

В ходе телефонного разговора Олланд отметил срочную необходимость добиться прогресса по гуманитарным вопросам, в частности, освобождению пленных и восстановлению водоснабжения на востоке Украины.

"Он также подчеркнул, что Франция готова в случае необходимости оказать полную поддержку для продолжения реализации важных реформ, которые были начаты президентом Порошенко", — сообщили в администрации Олланда.

Последний саммит в "нормандском формате" — Франция, Германия, Россия, Украина — состоялся в Берлине 19 октября.