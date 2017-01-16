США
17.0117 января06:55МСК
USD59.61+0.24
EUR63.23+0.11
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Олланд и Меркель обсудили с Порошенко реализацию минских соглашений

Тема:
Переговоры о мире на Украине в 2017 году (46)
19:3616.01.2017
(обновлено: 19:38 16.01.2017)
7276532
Президент Украины Петр Порошенко в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк

ПАРИЖ, 16 янв — РИА Новости. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник обсудили с украинским лидером Петром Порошенко ход реализации минских соглашений, сообщает Елисейский дворец.

Лидер общественного движения Украинский выбор Виктор Медведчук. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Украина не предпринимает усилий по выполнению "Минска-2", считает Медведчук

"Президент республики призвал к реальному соблюдению режима прекращения огня, принципы которого были согласованы 24 декабря. Он также заверил президента Порошенко в готовности Франции наряду с Германией продолжать усилия, необходимые для реализации всего пакета минских соглашений", — говорится в коммюнике.

В ходе телефонного разговора Олланд отметил срочную необходимость добиться прогресса по гуманитарным вопросам, в частности, освобождению пленных и восстановлению водоснабжения на востоке Украины.

"Он также подчеркнул, что Франция готова в случае необходимости оказать полную поддержку для продолжения реализации важных реформ, которые были начаты президентом Порошенко", — сообщили в администрации Олланда.

Последний саммит в "нормандском формате" — Франция, Германия, Россия, Украина — состоялся в Берлине 19 октября.

 

Комментировать
+
В мире
Обсуждение
7 пользователей оставили 7 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
  • diev
    Три девицы под окном
    Пряли поздно вечерком.
    "Кабы я была царица,-
    Говорит одна девица,-
    Вместо кучи бриллиантов,-
    Я б вернула эмигрантов!"
    "Кабы я была царица,-
    Говорит ее сестрица,-
    То на зло вам всем засранцам,-
    Отменила б кучу санкций!"
    -"Кабы я была царица,-
    Молвила Петро-сестрица,-
    Я б от батюшки Обамы,-
    Родила бы обезьяну!"
    Вот наверное, что на самом деле они там обсуждают! потому, что Минские соглашения их совершенно не волнуют. Они их и не собирались выполнять!
    22:46
    16.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • prolapc
    Уе сам заголовок вызывает возущение. На Добассе продолжаются военные действия, "перемирие" сопровождается непрекращающимися обстрелами, единственная разница-это то, что ЛДНР запрещено отвечать. Образованная по результатам соглашений серая зона, т.е. линия отведения вооужений с обоих сторон уже давно занята в одностороннем порядке ВСУ. ОБСЕ делает вид, что не замечает нарушений со стороны Украины. Ни Порошенко, ни Меркель, ни Олланд- никто из них не заинтересован в прекращении конфликта, и , если они и обсуждают, то только как не выполнять Минские соглашения. Российским СМИ следовало бы подбирать заголовки более подходящие реальной ситуации, а не помогать тем, кто продолжает в одностороннем поряке уничтожать население Донбасса, ничем другим данная троица не занималась и заниматься не будет. Минские соглашения не выполняются и не будут выполнены никогда: просто люди на Донбассе будут уничтожены и конфликт закончится. Запад этого "не заметит".
    20:52
    16.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • eternal_vatnik
    «Свидомые сыны Украины понимают, что когда они помогают немецкой армии, этим самым они помогают себе, своим сыновьям и дочерям в будущем… Это проявление великой любви к немецкому народу, это проявление уважения к вождю Адольфу Гитлеру. И тот, кто будет стоять нам на пути, будет раздавлен, как противник миролюбивого нашего и немецкого народов».
    1942
    20:33
    16.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • prolapc
    Уе сам заголовок вызывает возущение. На Добассе продолжаются военные действия, "перемирие" сопровождается непрекращающимися обстрелами, единственная разница-это то, что ЛДНР запрещено отвечать. Образованная по результатам соглашений серая зона, т.е. линия отведения вооужений с обоих сторон уже давно занята в одностороннем порядке ВСУ. ОБСЕ делает вид, что не замечает нарушений со стороны Украины. Ни Порошенко, ни Меркель, ни Олланд- никто из них не заинтересован в прекращении конфликта, и , если они и обсуждают, то только как не выполнять Минские соглашения. Российским СМИ следовало бы подбирать заголовки более подходящие реальной ситуации, а не помогать тем, кто продолжает в одностороннем поряке уничтожать население Донбасса, ничем другим данная троица не занималась и заниматься не будет. Минские соглашения не выполняются и не будут выполнены никогда: просто люди на Донбассе будут уничтожены и конфликт закончится. Запад этого "не заметит".
    20:52
    16.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Карина Петренко
    //Олланд и Меркель обсудили с Порошенко реализацию минских соглашений//
    ОПЯТЬ? Да, когда же это закончится?!
    21:22
    16.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Александр Крым
    они будут продолжать "усилия"... Да смотрите не надорвитесь, господа европейцы от этих "усилий" Только толку-то от них... Ну а Порошенко, конечно же, доложил им, что Россия не выполняет минские соглашения
    22:44
    16.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • diev
    Три девицы под окном
    Пряли поздно вечерком.
    "Кабы я была царица,-
    Говорит одна девица,-
    Вместо кучи бриллиантов,-
    Я б вернула эмигрантов!"
    "Кабы я была царица,-
    Говорит ее сестрица,-
    То на зло вам всем засранцам,-
    Отменила б кучу санкций!"
    -"Кабы я была царица,-
    Молвила Петро-сестрица,-
    Я б от батюшки Обамы,-
    Родила бы обезьяну!"
    Вот наверное, что на самом деле они там обсуждают! потому, что Минские соглашения их совершенно не волнуют. Они их и не собирались выполнять!
    22:46
    16.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Серж Син
    Тайный союз меча и орала. Крепитесь, Запад нам поможет!
    А теперь действовать, действовать и действовать!
    Старуха не подкачает? Надежная женщина?
    23:04
    16.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Николай Шатилов
    Не надоело заниматься пусторазговорами ,а особенно Порошенко.
    04:11
    17.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.