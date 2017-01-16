Могерини призывает США взвесить последствия любых решений по Израилю

БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз призывает США взвесить последствия любых решений, которые новая американская администрация может принять в отношении Израиля, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, комментируя возможность переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

"Что касается Иерусалима, ЕС продолжит придерживаться международного консенсуса, выраженного в резолюции 478 1980 года. Мы не будем переводить наше представительство, которое находится в Тель-Авиве. Мы надеемся, что последствия любых действий будут взвешены. Новая администрация в США еще не сформирована, но для нас всех важно воздержаться от односторонних действий, особенно от таких, которые могут иметь серьезные последствия для общественного мнения в обширных частях мира", — заявила Могерини журналистам после заседания глав МИД стран-членов ЕС.

В декабре советник избранного президента США Дональда Трампа Келлиэн Конуэй сообщила о намерении избранного президента США перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. В своем интервью британской газете Times и немецкой Bild в воскресенье Трамп отказался отвечать на вопрос о переносе посольства, сказав "посмотрим".