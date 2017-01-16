Двое россиян, чьи паспорта нашли в Ираке, находятся в списке экстремистов

ПЯТИГОРСК, 16 янв – РИА Новости, Маргарита Савельева. Двое граждан России, чьи паспорта оказались в руках иракских военных, значатся в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из материалов на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что иракские военные опубликовали в своем микроблоге в Twitter видеозапись с обнаруженными в Мосуле, где с октября прошлого года продолжается операция против группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), документами иностранцев, воюющих в рядах ИГ. Где именно были найдены документы, не уточняется. На кадрах видны паспорта Азербайджана и загранпаспорта РФ.

По данным Росфинмониторинга, в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в разделе "действующие" находятся имена уроженца Астраханской области Ибрагима Налаева и уроженца Тувинской АССР Андрея Кацука. Документы, в том числе с этими именами, попали на видео иракских военных.

Российские власти и спецслужбы неоднократно говорили об опасности возвращения в свои родные страны боевиков, воюющих сейчас за "Исламское государство" и другие террористические организации на Ближнем Востоке. Как отмечал Владимир Путин, для России предпочтительней бороться с исламистами – выходцами из бывшего СССР – в Сирии, чем ждать их возвращения домой.

По данным МИД РФ, за последние годы в Сирию и Ирак приехали более 3,2 тысяч россиян с целью воевать на стороне террористов. В самой России активно идет работа по выявлению ячеек террористических организаций, а также задержанию самих радикальных исламистов и их сообщников. Согласно статистике ФСБ РФ, за 2016 год в России разоблачены 34 вербовщика исламистов, уничтожено 129 террористов и задержано почти 900 боевиков и их сообщников.