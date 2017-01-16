Спецназ Ирака готовится к форсированию Тигра и боям с ИГ на западе Мосула

КАИР, 16 янв — РИА Новости. Силы управления по борьбе с терроризмом Ирака готовятся к форсированию реки Тигр и переносу военной операции против группировки ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) в западную часть Мосула.

Как сообщает саудовский телеканал "Аль-Арабия", для переправы через реку международная коалиция по борьбе с ИГ уже доставила из Кувейта пять наплавных мостов.

Ранее почти все мосты, соединяющие восточную и западную части Мосула, были разрушены авиацией коалиции, чтобы помешать ИГ переправлять начиненные взрывчаткой автомобили для смертников.

Операция по освобождению Мосула от ИГ продолжается с октября прошлого года. Под контроль иракских военных, согласно последнему заявлению объединенного штаба командования операцией, вернулись около 90% восточной половины города, но западная часть полностью остается в руках террористов.