США и Куба договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. США и Куба договорились о сотрудничестве в сфере правоохранительной деятельности, включая борьбу с терроризмом, сообщает в понедельник Белый дом.

Как говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Неда Прайса, соответствующий меморандум между странами будет подписан на Кубе в понедельник, 16 января, в присутствии заместителя советника по национальной безопасности Бена Родса.

"Соглашение создаст основу для укрепления нашего партнерства по борьбе с наркотиками, терроризмом, сотрудничества в правовой сфере и (борьбе с) отмыванием денег, в том числе (путем) технических обменов, которые способствуют сильным американо-кубинским отношениям в правоохранительной сфере", — говорится в заявлении Прайса.

В Белом доме напоминают, что ранее стороны достигли более десятка соглашений о расширении сотрудничества в таких областях, как здравоохранение, медицинские исследования, сельское хозяйство, экология, гидрография, охрана морских ресурсов, борьба с наркотиками, гражданская авиация, прямое почтовое сообщение.

Прайс напомнил, что еще одним важным шагом к нормализации отношений с Кубой стала недавняя отмена американской политики "сухих и мокрых ног", которая предусматривала предоставление легального статуса нелегальным мигрантам с "Острова свободы". Гавана приветствовала это решение.

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. За истекшее время две страны восстановили дипломатические отношения, в Гаване побывал президент США Барак Обама. США ослабили некоторые санкции против Кубы, хотя действующее уже более полувека торговое эмбарго по-прежнему остается в силе.