В Ираке показали видео с найденными паспортами боевиков ИГ из-за рубежа

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Иракские военные опубликовали на своей странице в соцсети Twitter видеозапись с обнаруженными в городе Мосул документами иностранцев, воюющих в рядах группировки ИГ (запрещена в РФ).

Операция в Мосуле против ИГ продолжается с октября прошлого года. Второй по величине город Ирака был захвачен террористами в 2014 году и считался их, так называемой столицей.

Военные сообщили, что обнаружили документы иракцев и иностранцев, в том числе из арабских и европейских стран. Где именно были найдены документы, не уточняется.

На кадрах видны паспорта Азербайджана и загранпаспорта РФ.

Подлинность этих документов, как и соответствие принадлежности паспортов конкретным гражданам ничем не подтверждается.

Российские власти и спецслужбы неоднократно говорили об опасности возвращения в свои родные страны боевиков, воюющих сейчас за "Исламское государство" и другие террористические организации на Ближнем Востоке. Как отмечал Владимир Путин, для России предпочтительней бороться с исламистами – выходцами из бывшего СССР – в Сирии, чем ждать их возвращения домой.

По данным МИД РФ, за последние годы в Сирию и Ирак приехали более 3,2 тысяч россиян с целью воевать на стороне террористов. В самой России активно идет работа по выявлению ячеек террористических организаций, а также задержанию самих радикальных исламистов и их сообщников. Согласно статистике ФСБ РФ, за 2016 год в России разоблачены 34 вербовщика исламистов, уничтожено 129 террористов и задержано почти 900 боевиков и их сообщников.