Опрос: более 40% граждан Молдавии поддерживают евразийский путь развития

КИШИНЕВ, 16 янв – РИА Новости. Более 40% жителей Молдавии в случае организации всенародного референдума по выбору внешнеполитического вектора развития республики выбрали бы вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), свидетельствуют

данные опроса, представленного в понедельник ассоциацией социологов и демографов страны.

Согласно опросу, если бы перед гражданами Молдавии стоял выбор между ЕС и ЕАЭС, за интеграцию страны в Евразийский экономический союз высказались бы 41,1% опрошенных (против 44,3% в октябре 2016 года), в Европейский союз — 38,5% респондентов (против 41% по результатам предыдущего исследования).

В тоже время 7% респондентов заявили, что не приняли бы участие в голосовании. При этом 13% опрошенных не определились с выбором.

Исследование проводилось со 2 по 10 января. В нем приняли участие 1179 человек из 76 населенных пунктов республики. Максимальная погрешность составляет около 3%.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Армения и Казахстан, наряду с Россией, Белоруссией и Киргизией входят в международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года.