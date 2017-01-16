Обама заявил о выполнении Ираном обязательств по "ядерному соглашению"

ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Иран выполняет свои обязательства перед международным сообществом в рамках соглашения по ядерной программе, заявил президент США Барак Обама.

"В общем, Иран выполняет свои обязательства, демонстрируя успех дипломатии", — говорится в заявлении президента США, приуроченному к годовщине начала реализации так называемого Совместного всеобъемлющего плана действий.

Обама отметил, что сейчас ядерная программа Ирана сталкивается с жесткими ограничениями и подлежит самому тщательному контролю и проверкам. Иран также сократил свои запасы урана на 98% и ликвидировал две трети своих центрифуг, не обогащает уран на предприятии в Фордо и не использует "передовых центрифуг для обогащения" урана.

Ранее в понедельник аналогичную оценку действиям Ирана дал гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано, который констатировал следование республикой требованиям Совместного всеобъемлющего плана действий.

Глава государства напомнил, что заключение соглашения стало возможно благодаря "историческому пониманию" не только между США и Ираном, но и Россией, Китаем, Германией, Францией, Великобританией и Евросоюзом.

"Нет никаких сомнений, что вызовы, с которыми бы мы столкнулись относительно Ирана были бы гораздо хуже, если бы он стоял на пороге создания ядерного оружия… Иранское соглашение нужно сравнивать с другими альтернативами — дипломатическое решение, которое не дает Ирану обладать ядерным оружием, гораздо более предпочтительно, чем неограниченная иранская ядерная программа или новая война на Ближнем Востоке", — отметил Обама.

При этом президент вновь подчеркнул, что США по-прежнему обеспокоены политикой Ирана в отношении Израиля и стран Персидского залива, действиями его сторонников в Сирии и Йемене, а также судьбой американских граждан, которые, по словам Обамы, удерживаются иранскими властями. В связи с этим США сохраняют санкции против исламской республики, сказал глава государства.

Заявление Обамы опубликовано на фоне очередных критических высказываний избранного президента США Дональда Трампа о "ядерном соглашении". В интервью изданиям Times и Bild, Трамп, который вступает в должность 20 января, вновь назвал соглашение "одной из самых худших сделок", которые были заключены в истории США.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле прошлого года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы.