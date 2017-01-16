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Байден приехал к Порошенко - поддержать, настроить и пошептаться

19:0616.01.2017
(обновлено: 19:08 16.01.2017)
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Байден приехал к Порошенко - поддержать, настроить и пошептаться
© РИА Новости. Виталий Подвицкий

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

В понедельник 16 января уходящий на политическую пенсию вице-президент США Джозеф Байден приехал с прощальным визитом в Киев. Заключительный визит второго в США человека перенесли с воскресенья на понедельник: президент Барак Обама накануне вручил Байдену высшую награду США — Президентскую медаль свободы. Украинских журналистов пригласили на официальную часть встречи Байдена с украинским премьером Владимиром Гройсманом в 7 часов 30 минут утра.

То есть визит был столь важным, что никак нельзя было его отложить на несколько дней, и столь спешным, что начался в неурочное время.

О чем Байден не сказал

Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко перед встречей с журналистами. 16 января 2017
© AP Photo/ Efrem Lukatsky
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Неудивительно, что именно Байден прибыл в Киев буквально за пять дней до ухода в отставку: в администрации президента США он отвечал за "украинское направление", и должен был подвести итоги американской политики в этой части Восточной Европы.

Но Байден этого не сделал ни на встрече с премьером Владимиром Гройсманом, ни во время пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко. Попробуем вместо вице-президента очертить основные итоги политики США на Украине.

© AP Photo/ Sergei Chuzavkov
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017 года

Как в апреле 2014 года заявила Виктория Нуланд (в то время — помощник госсекретаря), США вложили в развитие демократии на Украине 5 млрд долларов. Правда, Нуланд никогда не расшифровывала постатейно эти инвестиции.

Джо Байден. Архивное фото
© AFP 2017/ Stephane De Sakutin
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Но очевидно, что результатом "развития демократии" на Украине стал государственный переворот в феврале 2014 года, в период подготовки к которому (ноябрь 2013-февраль 2014) погибло более 100 украинцев. Кто их убил (протестующих, милиционеров и просто мирных граждан) следственные органы Украины до сих пор не установили.

В результате государственного переворота в стране были вооружены и легализованы националистические батальоны (по экспертным оценкам — около 50-60 тысяч человек).

Еще один результат американского кураторства — утрата территорий, Крыма и Донбасса, которые решили отколоться от основной Украины после националистического переворота в Киеве.

В ходе так называемой антитеррористической операции, которую развернули украинские власти против тех, кто не хотел становиться под знамена националистов, погибли более 10 тысяч человек. К этому необходимо прибавить 1,5 млн беженцев, покинувших страну.

Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Наконец, в стране наблюдается катастрофическое падение уровня жизни, сегодня она находится на последнем месте в Европе по доходам граждан. За три года ВВП упал на 17%. И стало полностью финансово зависимым от МВФ и других западных финансовых институтов. А еще — коррупция, которая превратилась хотя и в нелегальный, но самый прибыльный бизнес для политиков, чиновников и депутатов.

И, наконец, в результате американской политики на Украине здесь безнаказанно убивают журналистов, писателей, общественных деятелей, поджигают телекомпании, прослушивают редакции независимых изданий и вносят в списки невъездных не только российских, но и собственных граждан. Просто за то, что они поют на русском языке и выступают на сцене в соседнем государстве.

Но об этих "достижениях" Украины Байден не стал говорить во время своего последнего визита в Киев.

О чем сказал Байден

В прощальных речах, произнесенных на встречах с премьером Гройсманом и президентом Порошенко, Байден не был оригинален.

© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден во время встречи в Киеве. 16 января 2017

Во-первых, сказал, что надо крепить демократию. Но при этом не упомянул, что на Украине всех, кто открыто не согласен с властью, сажают в тюрьму (еще до суда) по 110-ой статье Уголовного кодекса — "за посягательство на территориальную целостность Украины". Сейчас, кстати, собираются посадить по этой статье главного редактора и владельца украинского оппозиционного СМИ "Страна.UA" Игоря Гужву.

Во-вторых, Байден сказал, что только "минские соглашения" являются единственным путем сохраниться Украины единой. Правда, Байден не сообщил, что политическая часть соглашений, а, следовательно, и сами соглашения, не реализуются по вине Киева, о чем говорят не только в России, но в ЕС.

Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден во время встречи в Киеве. 16 января 2017
© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
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В-третьих, заявил, что украинской власти надо бороться с раковой опухолью коррупции. Правда, и здесь Байден не привел конкретных примеров такой борьбы. Он сам добивался снятия с должности премьера Арсения Яценюка и генпрокурора Виктора Шокина, подозреваемых американской властью в коррупции. Под нажимом Байдена парламент их все же освободил от должностей, но под нажимом уже Порошенко назначил других, еще более близких президенту Владимира Гройсмана и Юрия Луценко. Нынешний генпрокурор Луценко отсидел срок за растрату госимущества, не имеет юридического образования и за его утверждение в должности Порошенко заплатил депутатам черным налом 2 млн долларов.

Наконец, Байден сказал, что надеется, что новая администрация избранного президента США Дональда Трампа сохранит дружеские отношения с нынешним руководством Украины. Правда, и здесь Байден как-то не заметил "рояль в кустах". Как написали в одном из украинских изданий, визит Байдена на Украину может превратиться из дружеского жеста в неприличный: он может не улучшить, а ухудшить будущие отношения украинской власти с новой администрацией президента США. Особенно в свете попыток Обамы оставить Трампу "тяжелое наследство"…

© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017 года

О чем Байден, видимо, пошептался с Порошенко

Вероятно, был и личный мотив в этом визите Байдена в Киев. Его сын Хантер — руководящий сотрудник нефтегазовой компании "Бурисма",, владельцем и главой которой является бывший министр экологии Украины (в правительстве Виктора Януковича) Николай Злочевский. В 2014 году уже нынешняя власть Украины возбудила против Злочевского ряд уголовных дел за коррупцию и неуплату налогов. В Лондоне на его счетах были арестованы 25 млн долларов.

Вице-президент США Джо Байден перед выступлением на Генассамблее ООН. 21 сентября 2016 года
© AFP 2017/ Stephane De Sakutin
Спасая режим Порошенко, США окончательно разрушают Украину
Однако после вступления в должность в украинской компании сына вице-президента Хантера Байдена, аресты со счетов Злочевского были сняты, а уголовные дела прекращены.

Еще до ноябрьских выборов в США в 2016 году дело Злочевского вроде бы было уже окончательно закрыто. Но тут нарисовался вынужденный эмигрант и украинский депутат Александр Онищенко, который сообщил, что при его допросе сотрудниками министерства юстиции США по поводу коррупции на Украине особенно дотошно американские следователи интересовались делом Злочевского.

Вот Байден в последние дни своего вице-президентства и примчался в Киев, едва оттерев слезы умиления за награждение медалью свободы. И прямо в 7.30 утра начал свой визит в Киев. Видимо, очень спешит заручиться поддержкой украинской власти в деле "Бурисмы" бывшего министра Злочевского.

Но это, конечно, могло обсуждаться вскользь, между строк и только наедине с президентом Порошенко.

© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017 года
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