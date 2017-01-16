Байден приехал к Порошенко - поддержать, настроить и пошептаться

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
В понедельник 16 января уходящий на политическую пенсию вице-президент США Джозеф Байден приехал с прощальным визитом в Киев. Заключительный визит второго в США человека перенесли с воскресенья на понедельник: президент Барак Обама накануне вручил Байдену высшую награду США — Президентскую медаль свободы. Украинских журналистов пригласили на официальную часть встречи Байдена с украинским премьером Владимиром Гройсманом в 7 часов 30 минут утра.
То есть визит был столь важным, что никак нельзя было его отложить на несколько дней, и столь спешным, что начался в неурочное время.
О чем Байден не сказал
Но Байден этого не сделал ни на встрече с премьером Владимиром Гройсманом, ни во время пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко. Попробуем вместо вице-президента очертить основные итоги политики США на Украине.
Как в апреле 2014 года заявила Виктория Нуланд (в то время — помощник госсекретаря), США вложили в развитие демократии на Украине 5 млрд долларов. Правда, Нуланд никогда не расшифровывала постатейно эти инвестиции.
В результате государственного переворота в стране были вооружены и легализованы националистические батальоны (по экспертным оценкам — около 50-60 тысяч человек).
Еще один результат американского кураторства — утрата территорий, Крыма и Донбасса, которые решили отколоться от основной Украины после националистического переворота в Киеве.
В ходе так называемой антитеррористической операции, которую развернули украинские власти против тех, кто не хотел становиться под знамена националистов, погибли более 10 тысяч человек. К этому необходимо прибавить 1,5 млн беженцев, покинувших страну.
И, наконец, в результате американской политики на Украине здесь безнаказанно убивают журналистов, писателей, общественных деятелей, поджигают телекомпании, прослушивают редакции независимых изданий и вносят в списки невъездных не только российских, но и собственных граждан. Просто за то, что они поют на русском языке и выступают на сцене в соседнем государстве.
Но об этих "достижениях" Украины Байден не стал говорить во время своего последнего визита в Киев.
О чем сказал Байден
В прощальных речах, произнесенных на встречах с премьером Гройсманом и президентом Порошенко, Байден не был оригинален.
Во-первых, сказал, что надо крепить демократию. Но при этом не упомянул, что на Украине всех, кто открыто не согласен с властью, сажают в тюрьму (еще до суда) по 110-ой статье Уголовного кодекса — "за посягательство на территориальную целостность Украины". Сейчас, кстати, собираются посадить по этой статье главного редактора и владельца украинского оппозиционного СМИ "Страна.UA" Игоря Гужву.
Во-вторых, Байден сказал, что только "минские соглашения" являются единственным путем сохраниться Украины единой. Правда, Байден не сообщил, что политическая часть соглашений, а, следовательно, и сами соглашения, не реализуются по вине Киева, о чем говорят не только в России, но в ЕС.
Наконец, Байден сказал, что надеется, что новая администрация избранного президента США Дональда Трампа сохранит дружеские отношения с нынешним руководством Украины. Правда, и здесь Байден как-то не заметил "рояль в кустах". Как написали в одном из украинских изданий, визит Байдена на Украину может превратиться из дружеского жеста в неприличный: он может не улучшить, а ухудшить будущие отношения украинской власти с новой администрацией президента США. Особенно в свете попыток Обамы оставить Трампу "тяжелое наследство"…
О чем Байден, видимо, пошептался с Порошенко
Вероятно, был и личный мотив в этом визите Байдена в Киев. Его сын Хантер — руководящий сотрудник нефтегазовой компании "Бурисма",, владельцем и главой которой является бывший министр экологии Украины (в правительстве Виктора Януковича) Николай Злочевский. В 2014 году уже нынешняя власть Украины возбудила против Злочевского ряд уголовных дел за коррупцию и неуплату налогов. В Лондоне на его счетах были арестованы 25 млн долларов.
Еще до ноябрьских выборов в США в 2016 году дело Злочевского вроде бы было уже окончательно закрыто. Но тут нарисовался вынужденный эмигрант и украинский депутат Александр Онищенко, который сообщил, что при его допросе сотрудниками министерства юстиции США по поводу коррупции на Украине особенно дотошно американские следователи интересовались делом Злочевского.
Вот Байден в последние дни своего вице-президентства и примчался в Киев, едва оттерев слезы умиления за награждение медалью свободы. И прямо в 7.30 утра начал свой визит в Киев. Видимо, очень спешит заручиться поддержкой украинской власти в деле "Бурисмы" бывшего министра Злочевского.
Но это, конечно, могло обсуждаться вскользь, между строк и только наедине с президентом Порошенко.