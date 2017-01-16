СМИ узнали, что Меркель планирует встречу с Трампом

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом этой весной, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники в правительстве.

По информации источников агентства, Меркель в качестве председателя G20 предложила встретиться с Трампом в США весной. Как сообщается, точная дата предполагаемой встречи пока не назначена.

Ранее институт изучения общественного мнения Emnid сообщил, что более половины немцев хотели бы, чтобы Меркель как можно скорее провела встречу с Трампом.

В ноябре состоялся единственный на данный момент телефонный разговор между двумя лидерами, в ходе которого Меркель поздравила Трампа с победой и обсудила с ним отношения между Германией и США. Канцлер отметила, что страны связывают общие ценности, и подтвердила настрой на тесное сотрудничество.