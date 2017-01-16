Число полицейских, погибших при взрыве в Диярбакыре, возросло до трех

АНКАРА, 16 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Число полицейских, погибших при взрыве в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции, возросло до трех, еще трое сотрудников полиции ранены, сообщает в понедельник телеканал NTV.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что причиной взрыва послужило самодельное взрывное устройство, заложенное на дороге и приведенное в действие дистанционно во время проезда полицейской машины. ЧП произошло рядом с кампусом местного университета в городском районе Сур.

Ранее в районе Сур города Диярбакыр в течение нескольких месяцев проводилась антитеррористическая операция против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.