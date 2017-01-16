На Украине демонтировали более 1300 тысяч памятников Ленину

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Более 1,3 тысячи памятников Ленину были демонтированы на Украине в рамках декоммунизации, переименованы около 51 тысячи объектов, сообщил в понедельник директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.
По его словам, за это время на Украине переименовали 51,493 тысячи объектов (улицы, площади, скверы). Из них 34, согласно решениям местных советов, получили имя Степана Бандеры (в Закарпатской, Полтавской, Сумской областях и Киеве — по одному; в Киевской области — два; в Ивано-Франковской и Николаевской областях — по три, в Хмельницкой — четыре, в Черкасской — восемь, в Черновицкой — десять).
"Как историк, который долгое время занимается украинским освободительным движением в ХХ веке, считаю Степана Бандеру одним из выдающихся деятелей нашего прошлого, достойным почитания. Однако попытки творить "культ Бандеры" по канонам "культа Ленина" являются вредными как для понимания его места и роли в нашей истории, так и для адекватного почтения", — говорится в сообщении.
Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.