На Украине демонтировали более 1300 тысяч памятников Ленину

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Более 1,3 тысячи памятников Ленину были демонтированы на Украине в рамках декоммунизации, переименованы около 51 тысячи объектов, сообщил в понедельник директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"За время декоммунизации демонтировали 1320 памятников "вождю пролетариата" и установили четыре памятника проводнику ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в РФ — ред.)", — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

По его словам, за это время на Украине переименовали 51,493 тысячи объектов (улицы, площади, скверы). Из них 34, согласно решениям местных советов, получили имя Степана Бандеры (в Закарпатской, Полтавской, Сумской областях и Киеве — по одному; в Киевской области — два; в Ивано-Франковской и Николаевской областях — по три, в Хмельницкой — четыре, в Черкасской — восемь, в Черновицкой — десять).

"Как историк, который долгое время занимается украинским освободительным движением в ХХ веке, считаю Степана Бандеру одним из выдающихся деятелей нашего прошлого, достойным почитания. Однако попытки творить "культ Бандеры" по канонам "культа Ленина" являются вредными как для понимания его места и роли в нашей истории, так и для адекватного почтения", — говорится в сообщении.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.