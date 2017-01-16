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В мире

Авиакатастрофа в Бишкеке: рухнувший самолет разрушил дачный поселок

Тема:
Главное за 16 января 2017 года (6)
17:3316.01.2017
(обновлено: 19:33 16.01.2017)
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Место крушения турецкого грузового Boeing 747 под Бишкеком
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Турецкий грузовой самолет Boeing 747-400, рухнувший рядом с аэропортом "Манас" под Бишкеком, разрушил более половины дачного поселка, погибли 32 человека, включая 13 детей; один из "черных ящиков" уже найден, во вторник в Киргизии ожидают международных специалистов МАК для расследования причин авиакатастрофы.

На месте крушения турецкого грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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Опознаны тела 18 погибших при крушении Boeing под Бишкеком

Авиакатастрофа произошла утром 16 января. Самолет частной турецкой авиакомпании АСТ следовал из Гонконга в Стамбул и должен был сесть в Бишкеке на дозаправку. Как отметили представители спасательного ведомства Киргизии, Boeing не смог совершить посадку с первого раза и, вероятно, хотел уйти на второй круг. В момент падения в районе воздушной гавани были неблагоприятные погодные условия.

Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии. Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта.

© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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Сотрудник МЧС на месте крушения грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком

Черный ящик" обнаружен

"Черный ящик" разбившегося под Бишкеком грузового Boeing обнаружен, поисково-спасательные работы на месте крушения практически завершены, заявил журналистам на брифинге первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев.

На месте крушения турецкого грузового Boeing 747 под Бишкеком
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
Турция и США примут участие в расследовании крушения Boeing под Бишкеком

"Мы практически всю территорию прочесали, остались только крупные части самолета, которые нельзя трогать. Найден "черный ящик" самолета", — сообщил Абулгазиев. По его словам, после прибытия экспертов будут подняты крупные части фюзеляжа, поиски продолжатся во вторник утром.

Как заявил вице-премьер, по данным штаба по ликвидации последствий, "на настоящий момент погибли 32 человека: 28 наших граждан и четыре члена экипажа турецкого самолета".

По его словам, на месте крушения погибли целые семьи. Абулгазиев также сообщил, что "по результатам расследования будет решаться вопрос о сносе всего поселка, расположенного в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы". Он отметил, что раньше здесь располагались дачи, однако в последнее время дачные участки были застроены жилыми домами. Всего в поселке проживали около 1,5 тысяч человек.

Крушение грузового самолета в Киргизии
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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Спасательные работы на месте крушения Boeing под Бишкеком продолжатся ночью

Как сообщил РИА Новости источник в правительстве Киргизии, во вторник ожидают международных специалистов МАК для расследования причин авиакатастрофы.

Как сообщает в понедельник агентство Anadolu, министерство транспорта, судоходства и коммуникаций Турции направит двух экспертов для помощи в расследовании причин крушения грузового самолета в Киргизии,

По предварительным данным, экипаж разбившегося самолета состоял из четырех граждан Турции.

© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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Местные жители на месте крушения грузового самолета компании MyCargo Airlines в Киргизии

Снесено более половины поселка

Более половины поселка под Бишкеком, на который рухнул самолет, повреждено: разрушены 23 из 43 дачных участков, заявил министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Кубатбек Боронов.

На месте крушения турецкого грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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Жители киргизского поселка рассказали о первых минутах трагедии с Boeing

"Последние данные такие: 32 тела погибших уже найдены, останки и фрагменты их тел. Сейчас поисковые работы еще продолжаются, наверное, до вечера мы это все завершим. Всего снесено упавшим самолетом 17 домов. Повреждения получили 23 дома, из них 17 полностью снесены", — сказал министр в интервью радио Sputnik.

Глава МЧС Киргизии отметил, что государство "полностью берет на себя обеспечение временным жильем пострадавших". Он пояснил, что поселок расположен очень близко от аэропорта, около 300 метров от взлетной полосы.

В департаменте Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ сообщили, что российские граждане не пострадали при крушении грузового самолета под Бишкеком.

Военные на месте крушения турецкого грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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Число госпитализированных после крушения Boeing под Бишкеком возросло до 15

Власти Киргизии оплатят похороны погибших

Похороны погибших и лечение пострадавших оплатит государство, передает в понедельник киргизское агентство 24.kg со ссылкой на вице-премьера Чолпон Султанбекову.

"Похороны погибших при крушении грузового "Боинга-747" в районе аэропорта "Манас" в Бишкеке оплатит государство", — говорится в сообщении.

По словам Султанбековой, правительство также оплатит лечение пострадавших. По данным издания, в больницах находятся 12 человек, в том числе семеро детей.

© Sputnik
Спасатели и пожарные работали на месте крушения грузового самолета под Бишкеком

Причины крушения неизвестны

Разбившийся под Бишкеком турецкий грузовой Boeing шел на посадку с опозданием, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы аэропорта "Манас".

На месте крушения турецкого грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком
© REUTERS/ Vladimir Pirogov
В Киргизии объявили 17 января днем траура по погибшим при крушении Boeing

"Пока ничего не известно о причинах падения самолета. Могу только добавить, что борт прибывал с опозданием от расписания. Он шел с задержкой", — сообщила собеседница агентства. Она отказалась комментировать информацию о том, что самолет не смог совершить посадку с первого раза и пытался уйти на второй круг.

В распоряжении авиаперевозчика также нет каких-либо данных о причинах случившегося.

Для расследования причин и обстоятельств катастрофы премьер-министр Киргизии распорядился создать правительственную комиссию.

Согласно распоряжению, правительственную комиссию возглавит Абулгазиев.

Крушение самолёта под БишкекомКрушение самолета под Бишкеком: маршрут и карта места ЧП

Видимость была допустимой

Абулгазиев заявил, что самолет совершал посадку при плохой, но допустимой видимости.

"Он в Бишкеке должен был произвести дозаправку. Примерно в 07:17 он запросил у нашего диспетчера разрешения на посадку. Погодные условия позволяли, до него приземлился пассажирский самолет, ночью посадку совершили 11 самолетов — и пассажирские, и грузовые", — сказал он.

По данным вице-премьера, видимость при посадке была 325 метров. Абулгазиев отметил, что, согласно предположению специалистов, экипаж совершил ошибку при заходе на посадку, неверно оценив расстояние.

На месте крушения турецкого грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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Путин выразил соболезнования президенту Киргизии в связи с крушением Boeing

Как сообщил РИА Новости представитель авиакомпании АСТ, экипаж Boeing был "высокопрофессиональным, пилоты имели большой стаж успешной работы", "являлись опытными военными пилотами", а командир воздушного судна налетал 10 821 час, из них 833 часа – на самолетах Boeing, аналогичных разбившемуся.

Траур и соболезнования

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил вторник, 17 января, днем траура по погибшим при крушении турецкого грузового самолета под Бишкеком.

Соболезнования президенту Киргизии в связи с трагедией выразили многие мировые лидеры, в том числе президент России Владимир Путин.

Последние сообщения о крушении самолета под Бишкеком, фото и видео с места — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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В мире
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4 пользователя оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Ruslan Osnovin
    Соболезную..,,

    Не совсем в тему, но я вот одного не понимаю, зачем разрешают строительство в 5 километровой зоне от аэропортов.? Тем более на курсе взлёта и посадки самолётов. Ведь сразу понятно что это потенциально очень опасная зона. Не понимаю и людей которые сами состоятся и селятся в таких местах, мало того что круглосуточно слушать рёв двигателей самолётов, ещё и подвергают свои жизни лишней опасности.
    22:24
    16.01.2017
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