Европейский суд рассмотрит иски к главе ЕП за дискриминацию россиян

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Высшая инстанция суда Евросоюза (European Court of Justice), находящаяся в Люксембурге, рассмотрит 24 января два дела о дискриминации российских граждан, в которых ответчиком выступает глава Европарламента Мартин Шульц, сообщает пресс-служба депутата Европарламента от ФРГ Удо Фойгта (Udo Voigt).

"Европейский суд заслушает 24 января два дела против председателя Европарламента Мартина Шульца за его дискриминацию против россиян. Основной вопрос в том, имеет ли Европарламент право дискриминировать российских граждан исключительно по причине их национальности", – говорится в сообщении.

Поводом для обращения в суд стала отмененная 16 июня 2015 года пресс-конференция в Европарламенте, посвящённая ситуации на востоке Украины, пояснили в пресс-службе. Первый иск подан от имени члена бюро президиума политического совета партии "Родина"

Фёдора Бирюкова, который по приглашению Фойгта вместе с учеными из Петербурга собирался в тот день посетить Европарламент, но россиян не пустили в здание. Другой иск подан самим Фойгтом в связи с отменой пресс-конференции.

"Полный запрет пресс-конференции с участием двух членов российской делегации нарушает права европарламентария, включая свободу слова. Суд необходим, чтобы показать общественности, кто пытается создать конфронтацию между Европой и Россией. В то время как Россия заинтересована в хороших отношениях с Евросоюзом, становится ясно, что ЕС, к сожалению, нет", – отмечается в заявлении Фойгта.