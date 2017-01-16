Долгов назвал российский раздел доклада Human Rights Watch компиляцией лжи

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Раздел доклада организации Human Rights Watch о России — это компиляция лжи и передергиваний, заявил уполномоченный МИД РФ по правам человека Константин Долгов.

"Российский" раздел доклада "Хьюман Райтс Уотч" о

соблюдении прав человека – компиляция лжи и передергиваний. — Konstantin Dolgov (@KKdolgov) 16 января 2017 г. Складывается ощущение, что в "Хьюман Райтс Уотч" работают исключительно на основании репортажей CNN. — Konstantin Dolgov (@KKdolgov) 16 января 2017 г.

​На прошлой неделе был представлен ежегодный отчет Human Rights Watch о ситуации с правами человека в мире.

Долгов отмечает, что нет иных объяснений у "несуразных пассажей об "оккупированном" Крыме, "дискриминации ЛГБТ" в РФ". "Налицо политический заказ со стороны уходящей администрации США, не справившейся со своими масштабными правочеловеческими проблемами", — подчеркнул он.

"Пытки в тюрьмах ЦРУ не расследованы, Гуантанамо так и не закрыта. Недавно ей исполнилось 15 лет! Из них 8 ее обещали закрыть… И это лишь малая толика "достижений" Б. Обамы в области прав человека. О них в "Хьюман Райтс Уотч" говорить не любят", — отметил Долгов.

Human Rights Watch — неправительственная организация, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах. Штаб-квартира находится в США. По официальным данным, организация осуществляет свою деятельность за счет частных пожертвований, в основном из стран Северной Америки и Западной Европы.