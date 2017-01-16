Долгов назвал российский раздел доклада Human Rights Watch компиляцией лжи

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Раздел доклада организации Human Rights Watch о России — это компиляция лжи и передергиваний, заявил уполномоченный МИД РФ по правам человека Константин Долгов.
"Российский" раздел доклада "Хьюман Райтс Уотч" о— Konstantin Dolgov (@KKdolgov) 16 января 2017 г.
соблюдении прав человека – компиляция лжи и передергиваний.
Складывается ощущение, что в "Хьюман Райтс Уотч" работают исключительно на основании репортажей CNN.— Konstantin Dolgov (@KKdolgov) 16 января 2017 г.
На прошлой неделе был представлен ежегодный отчет Human Rights Watch о ситуации с правами человека в мире.
Долгов отмечает, что нет иных объяснений у "несуразных пассажей об "оккупированном" Крыме, "дискриминации ЛГБТ" в РФ". "Налицо политический заказ со стороны уходящей администрации США, не справившейся со своими масштабными правочеловеческими проблемами", — подчеркнул он.
Human Rights Watch — неправительственная организация, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах. Штаб-квартира находится в США. По официальным данным, организация осуществляет свою деятельность за счет частных пожертвований, в основном из стран Северной Америки и Западной Европы.