В Диярбакыре при взрыве погиб полицейский

АНКАРА, 16 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. По крайней мере один полицейский стал жертвой взрыва в турецком Диярбакыре на юго-востоке Турции, еще трое сотрудников полиции получили ранения, сообщает в понедельник телеканал NTV.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что ЧП произошло во время сноса здания рядом с кампусом местного университета в городской районе Сур. Отмечалось, что в результате взрыва по меньшей мере семь человек получили ранения. Состояние некоторых пострадавших оценивалось как тяжелое.
#SONDAKİKA— Sabah Gazetesi (@Sabah) 16 января 2017 г.
Diyarbakır Sur'da patlama! Olay yerinden ilk görüntülerhttps://t.co/8jHb9H6leU pic.twitter.com/YZNF4RRnna
По новым данным, причиной взрыва послужило самодельное взрывное устройство, заложенное на дороге и приведенное в действие дистанционно во время проезда полицейской машины. На место происшествия прибывают машины скорой помощи.