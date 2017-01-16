В Диярбакыре при взрыве погиб полицейский

АНКАРА, 16 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. По крайней мере один полицейский стал жертвой взрыва в турецком Диярбакыре на юго-востоке Турции, еще трое сотрудников полиции получили ранения, сообщает в понедельник телеканал NTV. © AP Photo/ Burhan Ozbilici В турецком Диярбакыре прогремел взрыв

Ранее турецкие СМИ сообщили, что ЧП произошло во время сноса здания рядом с кампусом местного университета в городской районе Сур. Отмечалось, что в результате взрыва по меньшей мере семь человек получили ранения. Состояние некоторых пострадавших оценивалось как тяжелое.

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По новым данным, причиной взрыва послужило самодельное взрывное устройство, заложенное на дороге и приведенное в действие дистанционно во время проезда полицейской машины. На место происшествия прибывают машины скорой помощи.