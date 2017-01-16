В центре Вены вандалы осквернили памятник советским воинам

ВЕНА, 16 янв — РИА Новости. Неизвестные вновь осквернили мемориал советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц в центре Вены, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Австрии.

Инцидент произошел 16 января – фасад памятника, на котором выбит золотыми буквами приказ Сталина в связи с взятием Вены 13 апреля 1945 года, залили темно-красной краской.

"С учетом имевших место и ранее подобных актов вандализма настоятельно призываем австрийские власти принять исчерпывающие меры для обеспечения надлежащей охраны мемориала", — заявили в посольстве.

© Фото: посольство РФ в Австрии Оскверненный памятник в Вене

Мемориал уже подвергался нападению — в 2015 году фасад памятника залили черной краской. Тогда российская сторона направила в МИД Австрии ноту протеста с требованием принять срочные меры по устранению ущерба, выявлению и наказанию виновных, а также недопущению подобных инцидентов впредь.

На этот раз посольство также направило подобное обращение в австрийский МИД.