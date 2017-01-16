В турецком Диярбакыре прогремел взрыв

АНКАРА, 16 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Взрыв прогремел в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции, погибли трое полицейских, еще трое сотрудников ранены, сообщает телеканал NTV. © REUTERS/ Stringer Теракты в Турции в 2016-2017 годах

ЧП произошло в 16.30 мск во время сноса здания в районе Сур, где находится кампус университета Диджле. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. Его заложили на дороге и привели в действие дистанционно во время проезда полицейской машины.

Турецкие СМИ сообщали, что в результате взрыва по меньшей мере семь человек получили ранения. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое. На место происшествия прибывают машины скорой помощи.

Ранее в районе Сур в течение нескольких месяцев проводилась антитеррористическая операция против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.