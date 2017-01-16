В Лондоне отключили знаменитую световую рекламу на Пикадилли

ЛОНДОН, 16 янв — РИА Новости, Наталья Копылова. Знаменитые рекламные световые щиты на площади Пикадилли в центре Лондона в понедельник погасли до осени в связи реконструкцией световых панелей, сообщают британские СМИ.

Это будет самое продолжительное отключение щитов со времен бомбардировок британской столицы в 1940–1941 годах. Предполагается, что шесть рекламных неоновых панелей будут заменены на суперсовременный гибкий цифровой экран, на котором будет размещена не только реклама, но и будут транслироваться в прямом эфире различные мероприятия со всего мира.

Планируется, что замена панелей завершится осенью 2017 года, после чего Пикадилли-серкус вновь засияет огнями, прославившими площадь на весь мир наряду с нью-йоркской Таймс-сквер. Разрешение на реализацию данного проекта от районного совета Вестминстера получила компания Land Securities.

© REUTERS/ Stefan Wermuth Отключенные рекламные щиты на площади Пикадилли в Лондоне, Великобритания

Рекламные щиты на площади появились в начале 1900-х годов, а первая световая — в 1908 году. Coca-Cola рекламирует свою продукцию на Пикадилли-серкус уже 62 года. Размещение рекламы на Пикадилли-серкус считается самым дорогим в Лондоне.

Со времен Второй мировой войны реклама на Пикадилли-серкус сияла практически постоянно. Ее выключали лишь несколько раз: во время похорон бывшего премьер-министра сэра Уинстона Черчилля и принцессы Уэльской Дианы, а также во время экологической акции "час Земли". Незапланированное отключение рекламы произошло недавно во время перебоев с электричеством в Сохо из-за неисправности в системе высоковольтных кабелей.