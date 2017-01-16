Венецианская комиссия обеспокоена ситуацией с Конституционным судом Польши

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио выразил обеспокоенность в связи с ситуацией с Конституционным судом Польши, заявив, что КС пытаются подчинить воле политического большинства в стране.

"Я обеспокоен ухудшающейся ситуацией в Конституционном суде Польши. После попыток оказать влияние на работу суда путем законодательных поправок, которые критиковались Венецианской комиссией, предпринимаются практические шаги с явной целью обеспечить соответствие действий суда воле нынешнего политического большинства", — говорится в заявлении Букиккио на официальном сайте комиссии.

В числе практических шагов указаны избрание главы КС на основе "сомнительной" процедуры, делегирование полномочий главы суда другому судье, который был избран на основаниях, признанных самим КС неконституционными, отправку вице-главы суда в отпуск, которого он не просил, а также оспаривание назначения трех судей спустя семь лет их работы.

"До этого времени Конституционный суд играл решающую роль в обеспечении уважения прав человека, верховенства закона и демократических принципов в Польше. Систематическое лишение суда возможности выполнять эту роль, отведенную ему конституцией Польши, вызывает тревогу", — заключил Букиккио.

Польша переживает конституционный кризис в связи с ситуацией вокруг КС страны. Президент Анджей Дуда 28 декабря 2015 года утвердил поправки к закону о КС, которые вызвали споры в стране и критику со стороны оппозиции. Еврокомиссия 13 января 2016 года приняла решение о начале диалога с Варшавой, чтобы избежать нарушения Польшей европейских норм.

Если этот диалог не принесет желаемых результатов, может быть запущена процедура в рамках статьи 7 договора о ЕС, которая предполагает констатацию Евросоюзом "существования явной угрозы серьезного нарушения" или, в крайнем случае, "существования серьезного и устойчивого нарушения" страной ценностей ЕС. В этом случае Польша может лишиться права голоса в Совете министров ЕС. С 22 декабря суд работает в новом составе — председателем КС назначена кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Юлия Пшиленбская. По вступлении в должность она допустила к заседаниям еще трех судей, рекомендованных правящей партией, чью работу ранее блокировал экс-глава КС Анджей Жеплиньский.

На прошлой неделе глава минюста Польши Збигнев Зебро оспорил в КС нового состава назначение еще трех судей, которое состоялось в 2010 году. По его мнению, все заседания, которые проходили с их участием, можно считать неправильными, поскольку всех трех судей избрали одним решением сейма, а не тремя отдельными.