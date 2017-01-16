В Киргизии решают вопрос о компенсациях семьям погибших при крушении Boeing

БИШКЕК, 16 янв — РИА Новости. Правительство Киргизии решает вопрос о выплате компенсаций семьям погибших и пострадавших в результате крушения самолета Boeing под Бишкеком, заявил в понедельник на брифинге первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев.

"В настоящий момент решается вопрос о выплате компенсаций, президент поручил выплатить по 100 тысяч сомов (примерно 1,4 тысячи долларов) семьям погибших", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, пока неизвестно, кто будет выплачивать компенсации полностью потерявшим свои дома. "В настоящий момент вопрос решается", — сказал он.

Он также сообщил, что в самолете турецкой авиакомпании находилось 85 тонн груза, в основном это была электроника и товары народного потребления. По его словам, во вторник в Бишкек прибывают специалисты МАК и две группы представителей турецкой стороны, которые примут участие в расследовании авиакатастрофы.

Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километра от ВПП международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии. Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор". В результате разрушены 32 частных дома. Всего в результате ЧП, по разным данным, погибли от 32 до 37 человек.