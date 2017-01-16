В доме террориста, устроившего бойню в стамбульском клубе, нашли $150 тысяч

АНКАРА, 16 янв — РИА Новости. Турецкая полиция обнаружила 150 тысяч долларов в квартире боевика ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) узбекского происхождения Абдулгадира Машарипова, расстрелявшего 39 человек в новогоднюю ночь в клубе в Стамбуле, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии полиции, эти деньги террорист получил за исполнение теракта, однако не смог их забрать из своей квартиры в стамбульском пригороде Силиври из-за широкомасштабной операции полиции по его розыску. Как сообщает источник издания, Машарипов совершил преступление не по идейным соображениям, а из-за денег.

Сообщается также, что полиция выявила связь с террористом 20 ранее задержанных в Измире предполагаемых боевиков ИГ, в том числе главаря местной ячейки группировки. Турецкие власти сотрудничают в ходе расследования этого преступления с правоохранительными органами Узбекистана, Казахстана, Киргизии, России, Китая и Марокко.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Полиция обнародовала видео предполагаемого исполнителя теракта в Стамбуле

Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются. Как сообщало ранее агентство Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ.