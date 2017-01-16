Президент Таджикистана выразил соболезнования в связи с крушением Boeing

ДУШАНБЕ, 16 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму киргизскому лидеру Алмазбеку Атамбаеву в связи с крушением самолета под Бишкеком, сообщила пресс-служба главы государства.

"Опечален известием о крушении грузового самолета турецкой авиакомпании на дачный поселок, повлекшего за собой гибель и ранение десятков граждан, в том числе детей, а также разрушения жилых домов в пригороде Бишкека", — говорится в телеграмме.

Рахмон выразил народу Киргизии "свои искренние соболезнования в связи с этой трагедией, попросив передать чувства сопереживания родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. При этом разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди. Самолет выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, в составе экипажа было пять человек, по предварительным данным все они погибли. По данным МЧС, всего в результате ЧП погибли 37 человек. МАК и руководство Киргизии сообщают о 32 погибших, среди которых четыре члена экипажа.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Первые кадры с места крушения Boeing 747 над дачным поселком под Бишкеком

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