Байден сравнил путь Украины к демократии с полетом на Луну

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вице-президент США Джо Байден призвал Украину приложить максимум усилий для борьбы с коррупцией и построения демократического общества, сравнив этот процесс с полетом на Луну, сообщает "Апостроф".

Напомнив слова президента Джона Кеннеди о том, что США не могут откладывать полет на Луну, Байден заявил, что украинцы точно так же "не могут и не хотят откладывать создание нового демократического государства".

По его словам, "Россия использует коррупцию в качестве рычага давления на Украину, чтобы Украина оставалась уязвимой и зависимой".

На брифинге по итогам встречи с президентом Петром Порошенко американский политик также отметил, что наступивший год будет сложным для Украины, и подчеркнул необходимость дальнейшего проведения реформ в стране.

Визит уходящего вице-президента США в Киев формально приурочен к 25-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.

В Евросоюзе и США уже не раз выражали разочарование ситуацией с коррупцией на Украине. Так, в декабре Европейский суд аудиторов констатировал, что многомиллиардная поддержка со стороны ЕС дала лишь ограниченные результаты , а "борьба с коррупцией застопорилась, так как правоохранительные органы не обладают достаточной независимостью, а олигархи оказывают значительное влияние на политические партии".

В 2016 году в индексе восприятия коррупции Transparency International Украина заняла 130 место из 167. В статье отмечается, что "в Европе нет страны более коррумпированной, чем Украина".