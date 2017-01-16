Байден сравнил путь Украины к демократии с полетом на Луну

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вице-президент США Джо Байден призвал Украину приложить максимум усилий для борьбы с коррупцией и построения демократического общества, сравнив этот процесс с полетом на Луну, сообщает "Апостроф".
По его словам, "Россия использует коррупцию в качестве рычага давления на Украину, чтобы Украина оставалась уязвимой и зависимой".
На брифинге по итогам встречи с президентом Петром Порошенко американский политик также отметил, что наступивший год будет сложным для Украины, и подчеркнул необходимость дальнейшего проведения реформ в стране.
Визит уходящего вице-президента США в Киев формально приурочен к 25-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.ограниченные результаты, а "борьба с коррупцией застопорилась, так как правоохранительные органы не обладают достаточной независимостью, а олигархи оказывают значительное влияние на политические партии".
В 2016 году в индексе восприятия коррупции Transparency International Украина заняла 130 место из 167. В статье отмечается, что "в Европе нет страны более коррумпированной, чем Украина".