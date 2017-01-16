СМИ рассказали, почему Порошенко прячется от украинцев

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. За последние два месяца президент Украины Петр Порошенко стал реже появляться на публике и резко сократил число международных контактов, сообщает газета "Вести".
В декабре пресс-служба президента опубликовала всего 93 новости, треть из них оказалась связана с военной активностью на востоке Украины. В международном информационном пространстве в этот период Порошенко практически не появлялся. В конце года он провел всего две встречи — с президентами Литвы и Польши, поддерживая с другими лидерами стран только телефонные контакты.
Как уточняют украинские аналитики, глава страны также старается избегать громких заявлений и не комментирует скандальные события, перекладывая эту работу на свою администрацию и премьер-министра Владимира Гройсмана.
В декабре глава государства также не стал проводить традиционную пресс-конференцию по итогам года, несмотря на то, что это мероприятие имеет по большей части постановочный характер и не подразумевает никаких неприятных сюрпризов. Тем не менее, у Порошенко есть основания избегать появления перед журналистами, считает политолог Николай Спиридонов.
Среди причин "самоустранения" украинского лидера эксперт называет катастрофическое падение рейтинга, разочарование электората, отсутствие позитивных новостей.
"Доходило до того, что летом президент ездил открывать детсады. Это не уровень первого лица", — подчеркнул Спиридонов.