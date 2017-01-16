Мир мирит евреев и палестинских арабов, а те не особо этого хотят

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ

15 января в Париже прошла мирная конференция по ближневосточному урегулированию. Делегации 72 стран (включая Россию) думали о том, как примирить евреев и палестинских арабов. Но кто сегодня может сыграть главную роль в этом процессе?

Переговоры о чем и с кем?

Сама идея проведения конференции была по-разному воспринята участниками конфликта. "Может быть, эта конференция — последняя возможность найти решение для двух стран", — заявил лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас. Реакция израильтян была гораздо более жесткой. "Задуманная французами и палестинцами встреча имеет цель навязать Израилю условия, несовместимые с его национальными интересами", — говорит Биньямин Нетаньяху.

Неудивительно, что с таким походом, да еще и без участия Израиля конференция, по сути, закончилась ничем. Участники пожалели палестинцев, покритиковали Израиль и призвали его вернуться к границам 1967 года (то есть отдать арабам Восточный Иерусалим и Западный берег).

Из более или менее исполнимых инициатив выделяется призыв Европы к Тель-Авиву и Рамалле возобновить прямой диалог. "Мы готовы организовать такую двустороннюю встречу в Париже, — заявил Жан-Марк Эйро. — Я надеюсь, что израильтяне и палестинцы воспользуются протянутой нами рукой".

Однако непонятен практический смысл этой встречи, особенно для израильтян.

Во-первых, при подготовке сего мероприятия (которая может занять месяцы) Тель-Авив теряет свободу маневра. Он сможет проводить любые мероприятия, которые будут восприняты палестинской стороной как акты агрессии и могут привести к срыву встрече, в которой обвинят Израиль. В частности, Биньямину Нетаньяху придется приостановить строительство и расширение поселений на Западном берегу.

Во-вторых, эти переговоры бессмысленны до тех пор, пока они нужны лишь одной стороне. На сегодняшний день мир по формуле "два государства для двух народов" нужен только Израилю, желающему решить конфликт, а заодно и строить еврейское государство, переселив всех арабов в их государственное образование.

© REUTERS/ Bertrand Guay/POOL Церемония фотографирования участников конференции по ближневосточному урегулированию. Париж, 15 января 2017 года

Палестинскому же руководству мир не нужен. Для них завершение конфликта одновременно означает завершение бесконтрольного получения финансовой помощи, лишение столпа легитимности в лице антиизраильской кампании, прекращение возложения на Израиль вины за все беды палестинской автономии (включая бытовую неустроенность простых жителей). В общем, окончание комфортного существования.

Именно поэтому они выставляют абсолютно нереальные требования к Израилю (включая возврат Восточного Иерусалима), и это третья причина бессмысленности таких переговоров в данный момент. Как верно отметил посол Израиля в ООН Дани Данон, Парижская конференция "настолько оторвана от реальности, поскольку она протягивает руку палестинскому обструкционизму вместо того, чтобы достичь мира".

Ведь действительно, такие требования палестинцев, поддержанные ЕС, противоречат элементарной логике, поскольку могут исходить лишь от победителя. А именно Израиль выиграл все войны, которые вел с палестинцами (или, по крайней мере, не проиграл ни одной из них).

Да, конечно, на переговорах не обязательно сразу же приступать к развязыванию гордиева узла. Можно проводить "политику малых шагов", начинать с решения малых вопросов. Но тут возникает четвертая, и самая важная причина бессмысленности диалога. Палестинская автономия не способна гарантировать Израилю выполнение любых достигнутых договоренностей. Отчасти потому, что не контролирует палестинских боевиков (тот же ХАМАС), а отчасти просто потому, что не хочет.

Опыт последних 20 с лишним лет переговорного процесса показал, что а) эти договоренности срываются Палестиной практически сразу после подписания и б) либеральная европейская общественность возлагает всю вину на Израиль.

Чисто теоретически Парижу тут может помочь Москва. В столичном Институте Востоковедения с 15 по 17 января проходит своя конференция по Ближнему Востоку, менее амбициозная, но при этом более реалистичная.

Организаторы не ставят своей задачей добиться мира между евреями и арабами — целью мероприятия является восстановление единства внутри самих палестинцев. Для этого в Москву прибыли представители ведущих палестинских группировок, включая ФАТХ и ХАМАС, и тут они могут вести диалог не через выбрасывание друг друга из многоэтажек, а с помощью слов.

В Кремле надеются, что по итогам конференции удастся как минимум сблизить позиции, а как максимум — выйти на проведение общепалестинских выборов (то есть и на Западном берегу, и в Секторе Газы) в середине текущего года.

Трамп решает

Между тем, наличие внутрипалестинского консенсуса — важный, но далеко не единственный кирпич в основание любых будущих переговоров между евреями и арабами. Должно измениться и отношение к переговорам со стороны стран Запада.

И тут на сцену снова выходит разрыватель шаблонов дипломатии — Дональд Трамп, со своими на первый взгляд эксцентричными действиями.

Не секрет, что избранный президент США намерен восстановить американо-израильские отношения, подпорченные Бараком Обамой. Причем сделать это быстро и радикально.

Так, по словам его советников, Трамп собирается выполнить предвыборное обещание и перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, и этот перенос имеет важнейшее символическое значение для евреев и для мира.

Сами израильтяне считают столицей своего государства Иерусалим, однако третьи страны не признают итоги Шестидневной войны 1967 (в ходе которой Израиль получил контроль над Восточным Иерусалимом), и, поскольку статус этого года оказывается под вопросом, "признанной международным сообществом" столицей еврейского государства позиционируется Тель-Авив.

Трамп, перенося столицу, фактически признает переход всего города под власть израильтян — а тут уже недалеко и до полного признания итогов Шестидневной войны и легитимации строительства поселений на Западном берегу.

Пропалестинская Европа, конечно, недовольна решением избранного президента. "Это будет иметь очень серьезные последствия. Не первый раз вопрос ставится на повестку дня президента США, но никто из них не позволил себе принять такое решение", — возмущается глава французской дипломатии Жан-Марк Эйро.

© REUTERS/ Thomas Samson/POOL Глава МИД Франции Эйро на Международной конференции по палестино-израильскому урегулированию в Париже, 15 января 2017

Однако ирония в том, что действия Трампа на деле могут стать первым реальным шагом к решению палестино-израильского конфликта на основе не выдуманного, не идеалистически-гуманитарного, а реального компромисса.

© AP Photo/ Paul Sancya Избранный президент США Дональд Трамп

Израиль завоевал свою свободу и землю в ходе войн, сумел эту территорию удержать и развить (кто сомневается — пусть посетит утопающие в зелени израильские поселения). Поэтому Западу нужно признать итоги этих войн, назвать Иерусалим столицей Израиля, и лишить палестинцев надежды на мирное соглашение в отрыве от существующих реалий. Ну а заодно и пересмотреть принципы оказания гуманитарной помощи, введя жесточайший контроль за расходованием средств, исключительно целевой характер выделения денег (например, на строительство промышленных объектов или инфраструктуры), а также, возможно, переведя автономию частично под внешнее управление. Тогда, возможно, либеральная Европа перестанет быть частью палестино-израильского конфликта.

В самом Израиле очень надеются, что благодаря Трампу, а также постепенному отрезвлению либеральной Европы через террористический антипохмелин, эти изменения произойдут, и принесут мир на израильскую землю. Именно поэтому Нетаньяху навал конференцию "последними конвульсиями старого мира, который завтра будет выглядеть по-другому, и это завтра уже очень близко". Время покажет, насколько оправданна вера израильского премьера в решимость Трампа и рациональность Европы.