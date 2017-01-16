США
17.0117 января06:57МСК
USD59.61+0.24
EUR63.23+0.11
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Мир мирит евреев и палестинских арабов, а те не особо этого хотят

17:0516.01.2017
(обновлено: 18:31 16.01.2017)
12346925
Участники конференции по ближневосточному урегулированию. Париж, 15 января 2017 года
© REUTERS/ Thomas Samson/POOL

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ

15 января в Париже прошла мирная конференция по ближневосточному урегулированию. Делегации 72 стран (включая Россию) думали о том, как примирить евреев и палестинских арабов. Но кто сегодня может сыграть главную роль в этом процессе?

Переговоры о чем и с кем?

Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
© Flickr/ ronsho
Израиль считает, что конференция в Париже отдаляет мир
Сама идея проведения конференции была по-разному воспринята участниками конфликта. "Может быть, эта конференция — последняя возможность найти решение для двух стран", — заявил лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас. Реакция израильтян была гораздо более жесткой. "Задуманная французами и палестинцами встреча имеет цель навязать Израилю условия, несовместимые с его национальными интересами", — говорит Биньямин Нетаньяху.

Неудивительно, что с таким походом, да еще и без участия Израиля конференция, по сути, закончилась ничем. Участники пожалели палестинцев, покритиковали Израиль и призвали его вернуться к границам 1967 года (то есть отдать арабам Восточный Иерусалим и Западный берег).

Из более или менее исполнимых инициатив выделяется призыв Европы к Тель-Авиву и Рамалле возобновить прямой диалог. "Мы готовы организовать такую двустороннюю встречу в Париже, — заявил Жан-Марк Эйро. — Я надеюсь, что израильтяне и палестинцы воспользуются протянутой нами рукой".

Однако непонятен практический смысл этой встречи, особенно для израильтян.

Столкновения палестинцев с израильской полицией в Вифлееме. Архивное фото
© AP Photo/ Hazem Bader
На ближневосточной конференции призвали избежать односторонних шагов
Во-первых, при подготовке сего мероприятия (которая может занять месяцы) Тель-Авив теряет свободу маневра. Он сможет проводить любые мероприятия, которые будут восприняты палестинской стороной как акты агрессии и могут привести к срыву встрече, в которой обвинят Израиль. В частности, Биньямину Нетаньяху придется приостановить строительство и расширение поселений на Западном берегу.

Во-вторых, эти переговоры бессмысленны до тех пор, пока они нужны лишь одной стороне. На сегодняшний день мир по формуле "два государства для двух народов" нужен только Израилю, желающему решить конфликт, а заодно и строить еврейское государство, переселив всех арабов в их государственное образование.

© REUTERS/ Bertrand Guay/POOL
Церемония фотографирования участников конференции по ближневосточному урегулированию. Париж, 15 января 2017 года

Палестинскому же руководству мир не нужен. Для них завершение конфликта одновременно означает завершение бесконтрольного получения финансовой помощи, лишение столпа легитимности в лице антиизраильской кампании, прекращение возложения на Израиль вины за все беды палестинской автономии (включая бытовую неустроенность простых жителей). В общем, окончание комфортного существования.

Здание МИД России. Архивное фото
© РИА Новости. Виктор Толочко
Москва готова предоставить площадку для палестино-израильских переговоров
Именно поэтому они выставляют абсолютно нереальные требования к Израилю (включая возврат Восточного Иерусалима), и это третья причина бессмысленности таких переговоров в данный момент. Как верно отметил посол Израиля в ООН Дани Данон, Парижская конференция "настолько оторвана от реальности, поскольку она протягивает руку палестинскому обструкционизму вместо того, чтобы достичь мира".

Ведь действительно, такие требования палестинцев, поддержанные ЕС, противоречат элементарной логике, поскольку могут исходить лишь от победителя. А именно Израиль выиграл все войны, которые вел с палестинцами (или, по крайней мере, не проиграл ни одной из них).

Да, конечно, на переговорах не обязательно сразу же приступать к развязыванию гордиева узла. Можно проводить "политику малых шагов", начинать с решения малых вопросов. Но тут возникает четвертая, и самая важная причина бессмысленности диалога. Палестинская автономия не способна гарантировать Израилю выполнение любых достигнутых договоренностей. Отчасти потому, что не контролирует палестинских боевиков (тот же ХАМАС), а отчасти просто потому, что не хочет.

Опыт последних 20 с лишним лет переговорного процесса показал, что а) эти договоренности срываются Палестиной практически сразу после подписания и б) либеральная европейская общественность возлагает всю вину на Израиль.

Чисто теоретически Парижу тут может помочь Москва. В столичном Институте Востоковедения с 15 по 17 января проходит своя конференция по Ближнему Востоку, менее амбициозная, но при этом более реалистичная.

Организаторы не ставят своей задачей добиться мира между евреями и арабами — целью мероприятия является восстановление единства внутри самих палестинцев. Для этого в Москву прибыли представители ведущих палестинских группировок, включая ФАТХ и ХАМАС, и тут они могут вести диалог не через выбрасывание друг друга из многоэтажек, а с помощью слов.

В Кремле надеются, что по итогам конференции удастся как минимум сблизить позиции, а как максимум — выйти на проведение общепалестинских выборов (то есть и на Западном берегу, и в Секторе Газы) в середине текущего года.

Трамп решает

Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017/ Molly Riley
Трамп рассказал о своем видении внешней политики
Между тем, наличие внутрипалестинского консенсуса — важный, но далеко не единственный кирпич в основание любых будущих переговоров между евреями и арабами. Должно измениться и отношение к переговорам со стороны стран Запада.

И тут на сцену снова выходит разрыватель шаблонов дипломатии — Дональд Трамп, со своими на первый взгляд эксцентричными действиями.

Не секрет, что избранный президент США намерен восстановить американо-израильские отношения, подпорченные Бараком Обамой. Причем сделать это быстро и радикально.

Так, по словам его советников, Трамп собирается выполнить предвыборное обещание и перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, и этот перенос имеет важнейшее символическое значение для евреев и для мира.

Президент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Аббас: перенос посольства США в Иерусалим не поможет миру в регионе
Сами израильтяне считают столицей своего государства Иерусалим, однако третьи страны не признают итоги Шестидневной войны 1967 (в ходе которой Израиль получил контроль над Восточным Иерусалимом), и, поскольку статус этого года оказывается под вопросом, "признанной международным сообществом" столицей еврейского государства позиционируется Тель-Авив.

Трамп, перенося столицу, фактически признает переход всего города под власть израильтян — а тут уже недалеко и до полного признания итогов Шестидневной войны и легитимации строительства поселений на Западном берегу.

Пропалестинская Европа, конечно, недовольна решением избранного президента. "Это будет иметь очень серьезные последствия. Не первый раз вопрос ставится на повестку дня президента США, но никто из них не позволил себе принять такое решение", — возмущается глава французской дипломатии Жан-Марк Эйро.

© REUTERS/ Thomas Samson/POOL
Глава МИД Франции Эйро на Международной конференции по палестино-израильскому урегулированию в Париже, 15 января 2017

Однако ирония в том, что действия Трампа на деле могут стать первым реальным шагом к решению палестино-израильского конфликта на основе не выдуманного, не идеалистически-гуманитарного, а реального компромисса.

Израиль. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Трамп призвал Британию заблокировать любую резолюцию СБ ООН против Израиля
Израиль завоевал свою свободу и землю в ходе войн, сумел эту территорию удержать и развить (кто сомневается — пусть посетит утопающие в зелени израильские поселения). Поэтому Западу нужно признать итоги этих войн, назвать Иерусалим столицей Израиля, и лишить палестинцев надежды на мирное соглашение в отрыве от существующих реалий. Ну а заодно и пересмотреть принципы оказания гуманитарной помощи, введя жесточайший контроль за расходованием средств, исключительно целевой характер выделения денег (например, на строительство промышленных объектов или инфраструктуры), а также, возможно, переведя автономию частично под внешнее управление. Тогда, возможно, либеральная Европа перестанет быть частью палестино-израильского конфликта.

© AP Photo/ Paul Sancya
Избранный президент США Дональд Трамп

В самом Израиле очень надеются, что благодаря Трампу, а также постепенному отрезвлению либеральной Европы через террористический антипохмелин, эти изменения произойдут, и принесут мир на израильскую землю. Именно поэтому Нетаньяху навал конференцию "последними конвульсиями старого мира, который завтра будет выглядеть по-другому, и это завтра уже очень близко". Время покажет, насколько оправданна вера израильского премьера в решимость Трампа и рациональность Европы.

 

Комментировать
+
В мире
Обсуждение
10 пользователей оставили 12 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.