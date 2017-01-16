Упавший Boeing разрушил более половины участков в поселке под Бишкеком

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Более половины поселка под Бишкеком, на который рухнул грузовой Boeing 747-400, повреждено: разрушены 23 из 43 дачных участков, заявил министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Кубатбек Боронов.

"Последние данные такие: 32 тела погибших уже найдены, останки и фрагменты их тел. Сейчас поисковые работы еще продолжаются, наверное, до вечера мы это все завершим. Всего снесено упавшим самолетом 17 домов. Повреждения получили 23 дома, из них 17 полностью снесены", — рассказал министр в интервью радио Sputnik.

Глава МЧС отметил, что государство полностью возьмет на себя обеспечение пострадавших временным жильем. По его словам, разрушенный поселок расположен очень близко от аэропорта, около 300 метров от взлетной полосы.

Boeing частной турецкой авиакомпании АСТ разбился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас". Авиакатастрофа произошла утром 16 января в 07.31 (04.31 мск). Самолет следовал из Гонконга в Стамбул и должен был сесть в столице Киргизии на дозаправку.

Лайнер рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор". Погибли 37 человек, в том числе дети, госпитализированы 15 человек.

Как заявили в МЧС Киргизии, Boeing не смог совершить посадку с первого раза, и пилот, вероятно, хотел уйти на второй круг. Распоряжением премьер-министра республики была создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.

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