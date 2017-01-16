В Приштине заявили, что сербам в Косово ничего не угрожает

БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Косовским сербам не требуется защита Белграда, так как они являются равноправными гражданами в Косово, написал на своей странице в Facebook глава правительства самопровозглашенной республики Иса Мустафа.

Реакцию Мустафы вызвало высказывание президента Сербии Томислава Николича. Накануне тот заявил, что "будет лично защищать сербов, если на них кто-то нападет в Косово". Готовность отправить вооруженные силы он пояснил тем, что хотя Сербия и не стремится к конфликту и не хочет ни на кого нападать, но как государство по конституции обязана защищать своих граждан.

"Косовские сербы – равноправные граждане нашей республики. Им не требуются защита Белграда и стены, которые бы их отделяли от остальных граждан, потому что они не находятся в опасности и им ничего не угрожает. То, что нам нужно – коммуникация и совместная работа над европейским будущим", — отметил Мустафа.

Глава правительства непринятого в ООН государства добавил, что Косово "продолжит усилия стать частью семьи ЕС и ориентировано на стратегическое партнерство и дружбу с США".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других государств.