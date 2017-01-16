Состояние восьми богатейших людей сравнялось с капиталом 50% человечества

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Состояние восьми богатейших людей мира соответствует общему достатку беднейшей половины населения планеты, свидетельствуют данные исследования, проведенного благотворительной организацией Oxfam.
"Это возмутительно, что такие средства сосредоточены в руках всего нескольких человек, когда каждый десятый в мире вынужден выживать на менее чем два доллара в день. Неравенство способствует тому, что сотни миллионов человек находятся в ловушке бедности. Это разрушает наши общества и подрывает демократию", — цитирует официальный сайт Oxfam слова исполнительного директора организации Уинни Бьянимы (Winnie Byanyima).
Исследование также показало, что уже в ближайшие 25 лет в мире может появиться первый триллионер. По подсчетам Oxfam, чтобы потратить триллион долларов, нужно ежедневно в течение 2738 лет расходовать по одному миллиону.
Оxfam была основана в Оксфорде в 1942 году для оказания помощи голодающим (Oxford Committee for Famine Relief). В настоящее время это международное объединение из 17 организаций, работающих в более чем 90 странах мира. Цель организации — решение проблем бедности и связанной с ней несправедливости во всем мире.