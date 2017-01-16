Состояние восьми богатейших людей сравнялось с капиталом 50% человечества

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Состояние восьми богатейших людей мира соответствует общему достатку беднейшей половины населения планеты, свидетельствуют данные исследования, проведенного благотворительной организацией Oxfam.

В число 8 богачей входят основатель Microsoft Билл Гейтс (чистая стоимость активов – 75 миллиардов долларов), экс-президент Inditex, в которую входить сеть магазинов одежды Zara, Амансио Ортега ($67 млрд), американский предприниматель Уоррен Баффетт ($60,8 млрд), мексиканский бизнесмен Карлос Слим Элу ($50 млрд), глава Amazon Джефф Безос ($45,2 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг ($44,6 млрд), глава корпорации Oracle Ларри Эллисон ($43,6 млрд) и Майкл Блумберг ($40 млрд).

"Это возмутительно, что такие средства сосредоточены в руках всего нескольких человек, когда каждый десятый в мире вынужден выживать на менее чем два доллара в день. Неравенство способствует тому, что сотни миллионов человек находятся в ловушке бедности. Это разрушает наши общества и подрывает демократию", — цитирует официальный сайт Oxfam слова исполнительного директора организации Уинни Бьянимы (Winnie Byanyima).

Исследование также показало, что уже в ближайшие 25 лет в мире может появиться первый триллионер. По подсчетам Oxfam, чтобы потратить триллион долларов, нужно ежедневно в течение 2738 лет расходовать по одному миллиону.

Согласно данным Oxfam, сегодня семь из десяти человек живут в странах, где за последние 30 лет неравенство в доходах возросло. При этом, по прогнозам организации, потребуется порядка 170 лет, чтобы труд женщин оплачивался наравне с мужским.

Оxfam была основана в Оксфорде в 1942 году для оказания помощи голодающим (Oxford Committee for Famine Relief). В настоящее время это международное объединение из 17 организаций, работающих в более чем 90 странах мира. Цель организации — решение проблем бедности и связанной с ней несправедливости во всем мире.