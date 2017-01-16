Трамп рассказал о своем видении внешней политики

ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье дал свое первое интервью в новом качестве британской газете Times и немецкой Bild, рассказав о приоритетах во внешней политике, среди которых он назвал борьбу с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ), переговоры с Россией по разоружению, которые могут вылиться в ослабление санкций, а также более жесткую иммиграционную политику США даже по отношению к гражданам ЕС.

Трамп выступил с критикой не только политики, которая проводилась нынешним президентом Бараком Обамой, например, в отношении Израиля, но и соратников по НАТО. Избранный президент США назвал эту организацию устаревшей. Досталось от будущего главы США Ангеле Меркель. Касаясь вопроса отношений с Россией, Трамп заявил, что отправной точкой в сближении стран должны стать переговоры по ядерному разоружению. Такой двусторонний договор мог бы стать основой для начала процесса снятия санкций, считает он.

Борьба с ИГ — первый приоритет

Трамп заявил, что приоритетом американских вооруженных сил будет борьба с террористической группировкой ИГ, но отказался говорить о деталях. "ИГ", — ответил Трамп в интервью британской Times и немецкой Bild на вопрос, какие приоритеты, как верховный главнокомандующий, он обозначит для американских вооруженных сил.

На уточняющий вопрос, как он будет бороться с ИГ, избранный президент отвечать отказался. "Это я не скажу, не хочу быть как Обама или другие", — сказал Трамп и привел в пример осаду Мосула. "Мы за четыре месяца объявили, что будем атаковать Мосул. Я говорил: "Зачем вы об этом предупреждаете?" — заявил он.

"Потому что мы за пять месяцев заявили, что через пять месяцев мы войдем в Мосул. Через четыре месяца мы сказали: "Мы готовимся". И когда мы вошли, уже было слишком много об этом сказано, поэтому было трудно взять город", — прокомментировал свою позицию избранный президент.

Операция по освобождению Мосула от ИГ продолжается с октября прошлого года. Под контроль иракских военных вернулись около 80% восточной половины города, но западная часть полностью остается в руках террористов. И "попытки возвратить Мосул обернулись катастрофой", отметил в интервью Трамп.

Доверять Меркель и Путину



Трамп рассказал, что намерен, несмотря ни на что, поначалу доверять канцлеру Германии Ангеле Меркель, как и президенту РФ Владимиру Путину. "Поначалу буду доверять госпоже Меркель и господину Путину, но это может не продлиться долго", — заявил он.

Касаясь вопроса ослабления санкций против РФ, Трамп заявил, что это может быть сопряжено с заключением двухстороннего договора о сокращении ядерного вооружения. "Одна вещь, я думаю, ядерное оружие должно быть сокращено и существенно сокращено", — ответил Трамп в интервью газете Times на вопрос журналиста о перспективах будущих переговоров РФ и США по ядерному разоружению.

"Есть санкции против России – давайте посмотрим, не получится ли у нас заключить с Россией хорошие сделки. Например, я думаю, ядерного оружия должно быть намного меньше, нужно очень существенно его сократить. Это одна часть. А тут эти санкции, и Россия сейчас от них тяжело страдает. И я думаю, здесь может кое-что выйти, от чего многие выиграют", — добавил избранный американский лидер.

НАТО устарело

Трамп заявил о необходимости реформировать североатлантический альянс и охарактеризовал его как важную, но устаревшую организацию.

"Я давно говорил, что у НАТО есть проблемы. (Проблема) номер один — она устаревшая, так как была основана много-много лет назад. Номер два — страны не платят то, что должны платить. Она устаревшая, так как не заботилась о терроризме", — сказал Трамп в интервью.

Он отметил, что несмотря на все вышесказанное, "НАТО очень важна для него". "Британия платит. Есть пять стран, которые платят то, что должны. Пять. Это немного… из 22 (имеются в виду 28 стран НАТО)", — заявил избранный президент США.

Трамп отрицательно оценил не только операции НАТО, но и решение России вмешаться в конфликт в Сирии. "Это очень плохо", — ответил избранный президент США на вопрос, как он оценивает российское участие в Сирии. Новый американский лидер также заявил, что у США была возможность что-то сделать, но теперь уже "слишком поздно". "Это ужасно, ужасная ситуация. Алеппо находится в столь ужасной гуманитарной ситуации", — добавил Трамп.

Россия неоднократно заявляла, что при выборе целей авиаударов в Сирии тщательно проверяет поступающую разведывательную информацию и только после этого принимает решение об авиационной атаке. Звучавшие ранее обвинения, что Россия якобы наносит удары по гражданским объектам в Сирии, также никогда не находили никаких подтверждений.

Внимание на Ближний Восток



То, что ситуация на Ближнем Востоке будет для американской администрации центральной темой, говорит и то, что советником Трампа по этому вопросу будет его зять. Трамп заявил в интервью, что назначит своего родственника Джареда Кушнера посредником в мирном урегулировании на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что зять Трампа, муж его дочери Иванки Джаред Кушнер станет старшим советником избранного президента США в Белом доме, но сама Иванка Трамп в Белом доме работать не будет. Как писало агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя команды Трампа, Кушнер будет заниматься торговыми договорами и Ближним Востоком и намерен уйти с поста руководителя компании Kushner Companies.

Несмотря на то, что ряд демократов палаты представителей конгресса США потребовали от генпрокурора США и Управления по этике оценить законность назначения Кушнера советником избранного президента США, Трамп сохранил свое решение неизменным.

Кроме борьбы с ИГ на Ближнем Востоке США придётся быть арбитром в палестино-израильском конфликте. Трамп не раз открыто принимал сторону Израиля в этом вопросе. И на этот раз он заявил, что призвал Великобританию заблокировать любую будущую резолюцию Совбеза ООН, которая будет направлена против Израиля.

Совет Безопасности ООН принял в декабре резолюцию с осуждением поселенческой активности Израиля. Действующая администрация США отказалась накладывать на резолюцию вето и проинструктировала американских дипломатов воздержаться при голосовании. За это на администрацию Барака Обамы обрушились с критикой власти Израиля, республиканцы и избранный президент США Дональд Трамп.

"Я буду рад британскому вето. Я считаю, было бы потрясающе, если бы Великобритания наложила вето, потому что я не уверен, что Соединенные Штаты сделают это — как ни парадоксально. Они ведь этого не сделают, не так ли? Вы считаете, Соединенные Штаты наложат вето? У меня еврейские друзья, которые организуют благотворительное мероприятие для Обамы. Я говорю им: "Что вы делаете?" — сказал Трамп в интервью.

На вопрос, действительно ли он намерен перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, Трамп отвечать отказался. "Я не буду это сейчас комментировать, но посмотрим", — сказал он.

В воскресенье в Париже началась международная конференция по палестино-израильскому урегулированию. Во встрече участвуют около 70 стран. К участию в конференции французские власти приглашали премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, однако Нетаньяху отказался, назвав конференцию "обманом". Россию на конференции представляет посол во Франции Александр Орлов.

В конце декабря 2016 года СБ ООН принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став накладывать вето на проект, благодаря чему его удалось принять. Трамп заявил, что это затруднит достижение мира на Ближнем Востоке.

Соглашение с Британией и критика ЕС

Трамп не раз в интервью выразил восхищение решением Великобритании выйти из ЕС. Он пообещал, что заключит с Великобританией торговую сделку, которая облегчит последствия Brexit.

Как рассказал Трамп, в течение нескольких недель после вступления в должность он предложит Великобритании быструю и "справедливую" торговую сделку, чтобы помочь сделать Brexit "хорошей вещью".

Избранный президент США отметил, что пригласил премьер-министра Британии Терезу Мэй совершить визит "прямо после того", как станет президентом. Он добавил, что и сам с радостью ожидает поездки в Великобританию, отметив, что его мать-шотландка была "очень горда королевой".

Трамп рассказал, что вскоре после Рождества Мэй написала ему письмо, к которому приложила в качестве подарка копию обращения Уинстона Черчилля к американскому народу после нападения Японии на Перл-Харбор. В письме Мэй высказала надежду, что чувство "единства и братского союза" между двумя странами "сейчас так же верно, как и всегда", отметил избранный американский лидер в интервью.

Кроме того, Трамп предположил, что другие страны последуют примеру Великобритании и выйдут из состава ЕС, который, как он отметил, серьезно пострадал от миграционного кризиса.

Большинство британцев (51,9%) на референдуме 23 июня 2016 года проголосовали за выход из ЕС. Премьер-министр страны Дэвид Кэмерон ушел в отставку. Новым премьером стала экс-глава МВД Британии Тереза Мэй. Валютные и фондовые рынки отреагировали на решение Великобритании кратковременной паникой, однако ситуация довольно быстро пришла в норму.

Напротив, "катастрофической ошибкой" Трамп назвал политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель в области нелегальной иммиграции. "Я думаю, она сделала одну очень катастрофическую ошибку — это принять всех этих нелегалов", — сказал он.

Канцлер ФРГ не раз критиковалась не только оппонентами, но и сторонниками за ее политику в области иммиграции. Сейчас отношения между входящими в многолетний альянс баварской партией Христианско-социальный союз (ХСС) и Христианско-демократическим союзом (ХДС) во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель остаются напряженными именно из-за отсутствия консенсуса о введении квот на прием беженцев.

Число мигрантов, которые запросили убежище в 2016 году в Германии, составило 280 тысяч человек, сообщили ранее в МВД ФРГ. В 2015 году в страну въехали 890 тысяч беженцев. Сокращение числа ищущих убежище в МВД связали с работой соглашения между ЕС и Турцией, а также с мерами, предпринятыми в минувшем году правительством ФРГ.

Что касается Соединенных Штатов, Трамп пообещал сделать выводы из ошибок Германии и пообещал курс на усиление контроля за приехавшими из государств, где были зафиксированы проявления радикального исламизма.

Ограничения могут затронуть и туристов из ЕС, добавил он, заявив, что подпишет распоряжение на этот счет 23 января.

Трамп вступит в полномочия главы США в пятницу 20 января.