Трамп намерен усилить контроль на границе США за жителями исламских стран

ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что после вступления в должность подпишет распоряжения об усилении границ США, что может включать ограничения на поездки европейцев и особые проверки граждан стран, связанных с "исламистским терроризмом".

Как заявил Трамп в интервью британской газете Times, в следующий понедельник 23 января он намерен подписать распоряжения, чтобы укрепить границы Соединенных Штатов. В них могут быть прописаны ограничения на путешествия европейцев, приезжающих в США, а также "чрезвычайная проверка" для тех, кто въезжает в Америку из регионов, в которых был замечен "исламистский терроризм".