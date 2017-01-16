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В мире

Король Испании ведет в Эр-Рияде переговоры по расширению сотрудничества

00:1716.01.2017
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Король Испании Фелипе VI. Архивное фото
© AP Photo/ Daniel Ochoa de Olza

МАДРИД, 16 янв – РИА Новости. Король Испании Фелипе VI, находящийся с визитом в Эр-Рияде, провел в воскресенье переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом.

Ночной вид города Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
© AFP 2017/ Saul Loeb
Испанская делегация обсудит в Саудовской Аравии поставки пяти корветов
В дни визита главы Испании в саудовскую столицу также прибыли испанские предприниматели, в том числе руководство судостроительной компании Navantia, которое обсудит контракт на создание для арабского государства пяти корветов на общую сумму в 2 миллиарда евро.

Саудовский монарх на переговорах с Фелипе VI заявил, что Испания "играет важную роль моста между арабским миром и Европой", сообщают источники в испанском королевском доме. В честь испанского монарха, который прибыл в Эр-Рияд впервые, глава Саудовской Аравии дал званый обед, на который были приглашены около 200 человек. Он вручил испанскому королю орден короля Абдель-Азиза, цепь этого ордена вручается главам иностранных государств немусульманского мира.

В состав испанской делегации входят глава МИД Альфонсо Дастис, министр развития Иньиго де ла Серна, государственные секретари по торговле Мария Луиса Понсела, по инфраструктуре Хулио Гомес-Помар и по обороне Агустин Конде.

Глава Саудовской Аравии напомнил об участии испанских компаний в различных проектах в его стране и высказался за запуск новых в будущем. Фелипе VI со своей стороны выразил надежду на активное участие испанских компаний в проектах в рамках саудовской программы "Видение 2030", направленной на снижение чрезмерной зависимости от нефтяного сектора.

Король Испании Фелипе VI. Архивное фото
© AFP 2017/ Andres Kudacki
Фелипе VI: коррупция в Испании должна стать "печальным воспоминанием"
В частности, испанские компании строят высокоскоростную железную дорогу между Меккой и Мединой (контракт оценивается в 6,736 миллиарда евро, проект должен быть завершен в 2018 году) и метро в Эр-Рияде (6,5 миллиарда евро).

После встречи с саудовским монархом глава Испании провел переговоры с министрами торговли и инвестиций Маджидом Аль-Касаби и финансов Мухаммедом Аль-Ядааном.

Кроме того, в воскресенье испанский монарх встретился с представителями испанской диаспоры в Саудовской Аравии. Сегодня это 5 тысяч человек, хотя еще в 2011 году в этой арабской стране жили лишь 700 испанцев. В понедельник Фелипе VI примет участие в экономическом форуме с участием десятков саудовских и испанских предпринимателей.

Пять корветов 

Среди прибывших в Эр-Рияд предпринимателей – глава испанской судостроительной компании Navantia Хосе Мануэль Ревуэльта, который ведет переговоры о поставке пяти корветов в Саудовскую Аравию. Обсуждение соглашения находится на заключительной стадии, а его сумма оценивается в 2 миллиарда евро. Корветы предполагается строить на верфях в Ферроле (Галисия) и Кадисе (Андалусия). "Нам бы хотелось, чтобы c контрактом определились как можно раньше. Пока непонятно, будет ли он подписан во время визита короля или позже", — цитирует  издание Español свои источники в правительстве Испании. Для заключения контракта необходимо, чтобы сделку одобрило саудовское правительство.

Кроме того, ключевым вопросом переговоров станет окончательное решение о продлении сроков строительства железной дороги между Меккой и Мединой на 14 месяцев (то есть до марта 2018 года) и увеличение суммы контракта на 150 миллионов евро. В строительстве участвуют испанские компании Renfe, ADIF, INECO, Copasa, OHL и Talgo. Это соглашение было заключено еще в 2011 году, его лоббировал бывший глава государства, король Хуан Карлос.

Общая сумма испанских контрактов в Саудовской Аравии составляет 17 миллиардов евро. Кроме железной дороги испанские компании участвуют в строительстве нефтеперерабатывающих заводов, электростанций и заводов по опреснению воды. Испанцы также проявляют интерес к строительству метро во втором по величине городе Саудовской Аравии, ее экономической столице Джидде, а также в Мекке и Медине и к строительству железной дороги между Саудовской Аравией и соседним Бахрейном через воды Персидского залива.

Кроме того, Испания заключает с Саудовской Аравией соглашения о поставках военной техники и оружия: сумма за первые шесть месяцев 2016 года составила 70 миллионов евро. Осенью правительство сняло ограничение на поставки артиллерийских боеприпасов в Саудовскую Аравию на сумму в 40 миллионов евро.

С 2010 года торговый оборот между Испанией и Саудовской Аравией увеличился в три раза. Этому немало способствовали хорошие личные отношения между королем Хуаном Карлосом с саудовской королевской семьей.

Первый визит Фелипе VI подвергли критике в самой Испании – против поездки выступили ряд правозащитных организаций и политических партий, в том числе Podemos, "Объединенные левые" и "Левые республиканцы Каталонии", которые заявляют о многочисленных нарушениях прав человека в Саудовской Аравии и обвиняют саудовские власти в военных преступлениях в Йемене. Глава МИД Испании в четверг пообещал в конгрессе депутатов "напомнить о правах человека" во время поездки.

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