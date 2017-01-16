США
17.0117 января00:35МСК
USD59.61+0.24
EUR63.23+0.11
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Президент Молдавии начинает первый зарубежный визит с Москвы

00:1216.01.2017
(обновлено: 00:15 16.01.2017)
1131332
Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк

КИШИНЕВ, 16 янв – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон начинает трехдневный визит в Москву, свою первую зарубежную поездку после избрания.

Женщина во время президенстких выборов в Кишиневе. Архивное фото
© AFP 2017/ Daniel Mihailescu
Еврокомиссия предложила Молдавии 100 миллионов евро в обмен на реформы

Додон вступил в должность президента 23 декабря 2016 года. В предвыборной программе он обещал восстанавливать стратегическое партнерство с Россией, возвращать молдавскую продукцию на российский рынок и нормализовать сотрудничество в энергетике.

Совершая свой первый на посту президента официальный визит именно в Россию, Додон нарушил традицию предыдущих лидеров республики после инаугурации отправляться первым делом в Брюссель. Политические аналитики утверждают, что таким образом молдавский лидер дает понять, что ориентирован на восстановление сотрудничества с Россией.

Отношения между Кишиневом и Москвой ухудшились летом 2014 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Согласно этому договору республика должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

Программа визита

Программа визита президента Молдавии в Москве достаточна обширна. Как заявили РИА Новости в посольстве Молдавии в России, намечена встреча лидера республики с президентом России Владимиром Путиным.

Игорь Додон. Архивное фото
© Sputnik/ Родион Прока
Перейти в фотобанк
Молдавия планирует отозвать посла республики в Румынии

В программе также встречи с главой Сбербанка России Германом Грефом, председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, а также патриархом Московским и всея Руси Кириллом (Православная церковь Молдовы входит в состав Русской православной церкви). Помимо этого запланированы беседы с молдавскими студентами и представителями диаспоры. Большинство встреч запланированы на вторник, 17 января.

Согласно одобренному правительством Молдавии постановлению, в состав делегации, которая отправится с Додоном в Москву, войдут глава фракции социалистов в парламенте республики Зинаида Гречаная, советник президента по внешней политике Андрей Негуца, глава Гагаузии Ирина Влах, советник президента по реинтеграции Василий Шова, советник по политике и пресс-секретарь Ион Чебан, а также посол Молдавии в России Дмитрий Брагиш и другие.

Предметный разговор

Эксперты подчеркивают, что в ходе визита Додона в Россию между Москвой и Кишиневом будут обсуждаться несколько приоритетных для Молдавии тем.

Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
© Fotolia/ melanie_10
В Молдавии заявили о желании страны быть "мостом" между Востоком и Западом

Ранее Додон заявлял, что в рамках переговоров в Москве намерен "обсудить два ключевых вопроса: возврат молдавской продукции на российский рынок, а также проблему молдавских трудовых мигрантов в России". В частности, глава Молдавии намерен попросить Путина об амнистии тех из них, кто нарушил миграционный режим и не может вернуться в Россию, где, по разным оценкам, работают около 500 тысяч молдавских граждан.

Кроме того, в повестку, по оценкам экспертов, войдет газовый вопрос. Для Молдавии долгие годы нерешенной остается проблема долга за газ, в частности, Приднестровья, который превысил 4 миллиарда долларов. При этом контракты между "Газпромом" и "Молдовагазом" были продлены по соглашению сторон до 31 декабря 2019 года.

Одной из ключевых тем обсуждения также станет приднестровское урегулирование. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Ожидания от визита

Жители Молдавии ждут от встречи двух лидеров положительных результатов и позитивных перемен в отношения между Кишиневом и Москвой. Согласно опросу в Facebook, большинство граждан республики надеются, что по итогам визита будет достигнута договоренность по миграционной политике и возвращению молдавской продукции на российский рынок.

Флаг Румынии. Архивное фото
© Fotolia/ VigiePH
Додон лишил бывшего президента Румынии молдавского гражданства

В комментарии РИА Новости политолог Николай Цвятков заявил, что сам по себе визит президента Молдавии в Москву и встреча лидеров двух государств – это очень серьезный результат. Аналитик обратил внимание и на сравнительно быстрые сроки организации встречи двух президентов.

"Это нельзя недооценивать, учитывая обстановку и как долго шли к этому. Воспринимать эту поездку как рядовое событие нельзя. Подобная встреча стала результатом большой проделанной работы и следствием итогов президентских выборов, которые прошли в Молдавии в конце 2016 года", — сказал собеседник.

По его мнению, вряд ли можно ожидать серьезных подвижек в решении закоренелых вопросов. "Но какой-нибудь список мнений или формирование некого протокола о намерениях или дорожной карты можно уже ожидать", — считает Цвятков.

Скорее всего, полагает эксперт, стороны подчеркнут важность развития российско-молдавских отношений и обозначат темы, которые будут обсуждаться на кратко-, средне- и долгосрочный периоды.

"По итогам этого визита уже можно говорить, как будут построены отношения между Москвой и Кишиневом дальше. Может быть, будет сделано какое-то заявление, так сказать, хорошего тона. Вполне возможно, что сразу по итогам встречи президентов будет объявлено о достижении договоренности по горячей, но несложной проблеме", — заключил Цвятков.

После визита в Москву Додон намерен посетить Брюссель.

Комментировать
+
В мире
Обсуждение
7 пользователей оставили 11 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.