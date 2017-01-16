Президент Молдавии начинает первый зарубежный визит с Москвы

КИШИНЕВ, 16 янв – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон начинает трехдневный визит в Москву, свою первую зарубежную поездку после избрания.

Додон вступил в должность президента 23 декабря 2016 года. В предвыборной программе он обещал восстанавливать стратегическое партнерство с Россией, возвращать молдавскую продукцию на российский рынок и нормализовать сотрудничество в энергетике.

Совершая свой первый на посту президента официальный визит именно в Россию, Додон нарушил традицию предыдущих лидеров республики после инаугурации отправляться первым делом в Брюссель. Политические аналитики утверждают, что таким образом молдавский лидер дает понять, что ориентирован на восстановление сотрудничества с Россией.

Отношения между Кишиневом и Москвой ухудшились летом 2014 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Согласно этому договору республика должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

Программа визита



Программа визита президента Молдавии в Москве достаточна обширна. Как заявили РИА Новости в посольстве Молдавии в России, намечена встреча лидера республики с президентом России Владимиром Путиным.

В программе также встречи с главой Сбербанка России Германом Грефом, председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, а также патриархом Московским и всея Руси Кириллом (Православная церковь Молдовы входит в состав Русской православной церкви). Помимо этого запланированы беседы с молдавскими студентами и представителями диаспоры. Большинство встреч запланированы на вторник, 17 января.

Согласно одобренному правительством Молдавии постановлению, в состав делегации, которая отправится с Додоном в Москву, войдут глава фракции социалистов в парламенте республики Зинаида Гречаная, советник президента по внешней политике Андрей Негуца, глава Гагаузии Ирина Влах, советник президента по реинтеграции Василий Шова, советник по политике и пресс-секретарь Ион Чебан, а также посол Молдавии в России Дмитрий Брагиш и другие.

Предметный разговор



Эксперты подчеркивают, что в ходе визита Додона в Россию между Москвой и Кишиневом будут обсуждаться несколько приоритетных для Молдавии тем.

Ранее Додон заявлял, что в рамках переговоров в Москве намерен "обсудить два ключевых вопроса: возврат молдавской продукции на российский рынок, а также проблему молдавских трудовых мигрантов в России". В частности, глава Молдавии намерен попросить Путина об амнистии тех из них, кто нарушил миграционный режим и не может вернуться в Россию, где, по разным оценкам, работают около 500 тысяч молдавских граждан.

Кроме того, в повестку, по оценкам экспертов, войдет газовый вопрос. Для Молдавии долгие годы нерешенной остается проблема долга за газ, в частности, Приднестровья, который превысил 4 миллиарда долларов. При этом контракты между "Газпромом" и "Молдовагазом" были продлены по соглашению сторон до 31 декабря 2019 года.

Одной из ключевых тем обсуждения также станет приднестровское урегулирование. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Ожидания от визита



Жители Молдавии ждут от встречи двух лидеров положительных результатов и позитивных перемен в отношения между Кишиневом и Москвой. Согласно опросу в Facebook, большинство граждан республики надеются, что по итогам визита будет достигнута договоренность по миграционной политике и возвращению молдавской продукции на российский рынок.

В комментарии РИА Новости политолог Николай Цвятков заявил, что сам по себе визит президента Молдавии в Москву и встреча лидеров двух государств – это очень серьезный результат. Аналитик обратил внимание и на сравнительно быстрые сроки организации встречи двух президентов.

"Это нельзя недооценивать, учитывая обстановку и как долго шли к этому. Воспринимать эту поездку как рядовое событие нельзя. Подобная встреча стала результатом большой проделанной работы и следствием итогов президентских выборов, которые прошли в Молдавии в конце 2016 года", — сказал собеседник.

По его мнению, вряд ли можно ожидать серьезных подвижек в решении закоренелых вопросов. "Но какой-нибудь список мнений или формирование некого протокола о намерениях или дорожной карты можно уже ожидать", — считает Цвятков.

Скорее всего, полагает эксперт, стороны подчеркнут важность развития российско-молдавских отношений и обозначат темы, которые будут обсуждаться на кратко-, средне- и долгосрочный периоды.

"По итогам этого визита уже можно говорить, как будут построены отношения между Москвой и Кишиневом дальше. Может быть, будет сделано какое-то заявление, так сказать, хорошего тона. Вполне возможно, что сразу по итогам встречи президентов будет объявлено о достижении договоренности по горячей, но несложной проблеме", — заключил Цвятков.

После визита в Москву Додон намерен посетить Брюссель.