Израиль считает, что конференция в Париже отдаляет мир

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Израиль заявил, что прошедшая в воскресенье в Париже конференция по палестино-израильскому урегулированию "отдаляет мир", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство иностранных дел Израиля.

Как отмечается в итоговом коммюнике, участники завершившейся в Париже международной конференции по палестино-израильскому урегулированию призвали каждую сторону "независимо друг от друга продемонстрировать своей политикой и действиями искреннюю приверженность решению двух государств" и воздержаться от односторонних действий, которые могут повлиять на ход переговоров, в том числе по Иерусалиму, границам, безопасности и беженцам.

"Эта международная конференция и резолюции ООН только отдаляют перспективы мира, так как они поощряют отказ палестинцев вести прямой диалог с Израилем", — рассказали в израильском МИД.

Международная конференция по палестино-израильскому урегулированию прошла в воскресенье в Париже. Во встрече приняли участие около 70 стран. К участию в конференции французские власти приглашали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и председателя Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса, однако Нетаньяху отказался, назвав конференцию "обманом". Россию на конференции в Париже представил посол РФ во Франции Александр Орлов.