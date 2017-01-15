Французы определили самого убедительного кандидата на дебатах социалистов

ПАРИЖ, 15 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Экс-министр экономики Франции Арно Монтебур второй раз подряд становится самым убедительным участником дебатов на праймериз социалистов и их сторонников перед президентскими выборами, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией Elabe по заказу телеканала BFMTV.

Если по итогам первых дебатов Монтебур, получивший поддержку 29% телезрителей, разделив первую строчку рейтинга с одним из своих соперников — экс-премьером Мануэлем Вальсом, то в этот раз он возглавляет рейтинг один. Вальса поддержали лишь 26% опрошенных, а замкнул тройку лидеров бывший министр образования страны Бенуа Амон, набравший 25%.

Участие в опросе приняли 1053 телезрителя. Дебаты транслировались в прямом эфире BFMTV и iTele.

Борьбу за право баллотироваться ведут семь кандидатов: Вальс, Монтебур, двое бывших министров образования — Бенуа Амон и Венсан Пейон, бывший министр жилищного хозяйства, лидер Радикальной левой партии Сильвия Пинель, лидер партии "Демократический фронт" Жан-Люк Беннамиас и вице-спикер Национального собрания (нижняя палата), лидер Экологической партии Франсуа де Рюжи.

В ходе вторых дебатов кандидаты говорили о месте Франции в Европе, обсуждали ситуацию с мигрантами, вопросы энергетики, легализацию каннабиса, будущее школьного образования и отношение к религии.

Праймериз правящей Социалистической партии и ее сторонников пройдут во Франции в два тура 22 и 29 января.