Французы определили самого убедительного кандидата на дебатах социалистов

ПАРИЖ, 15 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Экс-министр экономики Франции Арно Монтебур второй раз подряд становится самым убедительным участником дебатов на праймериз социалистов и их сторонников перед президентскими выборами, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией Elabe по заказу телеканала BFMTV.
Участие в опросе приняли 1053 телезрителя. Дебаты транслировались в прямом эфире BFMTV и iTele.
Борьбу за право баллотироваться ведут семь кандидатов: Вальс, Монтебур, двое бывших министров образования — Бенуа Амон и Венсан Пейон, бывший министр жилищного хозяйства, лидер Радикальной левой партии Сильвия Пинель, лидер партии "Демократический фронт" Жан-Люк Беннамиас и вице-спикер Национального собрания (нижняя палата), лидер Экологической партии Франсуа де Рюжи.
Праймериз правящей Социалистической партии и ее сторонников пройдут во Франции в два тура 22 и 29 января.