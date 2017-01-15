Тереза Мэй приняла участие в фотосессии для глянцевого Vogue

ЛОНДОН, 15 янв – РИА Новости, Мария Табак. Фотографии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сделанные знаменитым фотографом Анни Лейбовиц, появятся в апрельском номере американского издания Vogue, подтвердил в воскресенье представитель канцелярии премьера.

"Давно запланированный выход фотографий намечен на апрель", — заявил он.

Секретная фотосессия, по данным газеты Evening Standard, состоялась в прошлом году, еще до президентских выборов в США. Источники на Дауниг-стрит сообщили изданию, что публикация в Vogue никак не связана с готовящимся визитом Мэй в Вашингтон.

Стиль Терезы Мэй мало кого оставляет равнодушным: многие восхищаются ее любовью к ярким цветам и низким декольте, тогда как другие обвиняют премьера в отсутствии вкуса, в качестве примера чаще всего приводя ее немалую коллекцию туфель леопардовой расцветки.

Бывший министр образования Никки Морган недавно раскритиковала свою бывшую коллегу по правительству за расточительность, заявив, что не понимает, как бывший министр внутренних дел может появляться на фотографии в журнале в кожаных брюках стоимостью почти в тысячу фунтов стерлингов.